印度“月船2号”探测器进入月球轨道

新华社新德里8月20日电（记者赵旭）印度空间研究组织20日说，印度第二个月球探测器“月船2号”已于当天进入月球轨道，开始绕月飞行。

印度空间研究组织发布最新声明说，“月船2号”当天在液体推进器助力下，被成功推入月球轨道。这是该任务中的一个关键步骤，必须确保“月船2号”处于一个稳定的速度区间内入轨，速度过高可能将探测器推离月球，速度过低则可能被月球引力捕捉并坠毁。

印度媒体普遍认为，这是印度探月任务中的一个重要里程碑。

印度空间研究组织表示，绕月飞行期间，“月船2号”将再进行4次变轨操作，使探测器进入计划中开展工作的最终轨道，届时它距月球表面的距离可缩小到约100公里。9月2日，“月船2号”携带的着陆器将与轨道飞行器分离，之后着陆器将进行最后两次变轨，最终于9月7日在月球表面实施软着陆。

“月船2号”于7月22日发射升空，它重达3850千克，包括轨道飞行器、着陆器和月球车3个模块，携带了10多个各类研究装置。

印度曾于2008年成功发射首个月球探测器“月船1号”，获得了大量图像和探测数据。

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