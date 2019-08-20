敦煌国乐奏响德国柏林

新华网柏林8月20日电（记者梁丽洁）时值北京柏林缔结友好城市25周年之际，北京鸣琴观梅文化传媒发展有限公司与柏林北京艺术文化协会近日在柏林音乐表演艺术学院共同举办了“第二届中德文化艺术节”，唱响“敦煌千古艺，国乐万里行；双结友好城，柏林连北京”。

本次活动的总策划、秘书长、鸣琴国乐音乐艺术工作室的总监向梅女士，携国内专业音乐院校的著名演奏家和优秀学生代表与“敦煌杯”第五届北京国际民族器乐大赛部分获奖选手，在柏林进行了文化交流、学习、比赛、表演等活动。

在艺术节的闭幕盛典《敦煌国乐音乐会》上，来自中国的演奏家和参赛的选手们和柏林的艺术家们共同演绎了一场文化交流的盛宴。

图为敦煌国乐音乐会现场。（图片由主办方提供）

中国驻德国使馆领事侨务处参赞周安平在致辞中从敦煌的历史、文化、艺术等角度出发，阐述了中华民族音乐的意义。

柏林北京文化艺术协会副主席、柏林孔子学院的执行院长余德美女士认为，艺术节用无国界的音乐语言实实在在地促进了民间的交流与理解。

向梅代表上海民族乐器一厂捐赠了一台“敦煌牌”的“鸣琴观梅” 系列定制古筝给柏林华德中文学校，希望在柏林搭建一个传承和弘扬民族乐器和民族音乐的平台，期待海外热爱祖国的炎黄子孙，听国乐，奏国乐，让国乐响彻世界，让中国的文化造福人类。

华德中文学校负责人郭书平表示，这架特殊的古筝必将在这所有着27年历史的中文学校里开出灿烂的中华文化之花。期待在“第三届中德文化艺术节”的舞台上，柏林的华人华侨子弟能与来自国内的同龄人同台献技。

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