社评：彭斯宣扬经贸与香港挂钩，想吓唬谁？

美国副总统彭斯星期一以威胁的口吻说，若要美国与中国达成经贸协议，北京需要兑现其承诺，包括中国在1984年《中英联合声明》中尊重香港法律完整性的承诺。他还说如果香港发生暴力的事情，我们要达成贸易协议就会难得多。彭斯以这种方式引用《中英联合声明》，充满了欺骗性。

美国高官近来不断就将中美经贸谈判与香港的事情挂钩做出含混表示，彭斯星期一的表态则是意思最赤裸裸、口气最蛮横的一次。

香港事务是一个强大国家的内政，美国在国际法上没有插手香港事务的基础，在实力上没有影响中国自主解决香港当前问题的条件。美国已经干了它能干的事，那就是借助香港作为自由港对西方的舆论洞开来煽动那里的激进示威者，以及针对香港骚乱搞美国情报部门最擅长的那一套。

美国一直在向中方施加压力，从远处说它对早期的新中国实施过全面封锁，1978年以后美方也与中国发生过严重对立。就近期而言，它对中国的贸易战从几百亿的规模开始打，一直打到几千亿的规模，而且对华为等一批中国高科技公司动刀，不惜赔上自己的一些痛苦把所有经济施压杠杆都用到了极限。

然而结果是什么呢？中国经历70年的风雨不断壮大，成长为世界第二大经济体。伴随着贸易战延长，中国经济新的承受力加速形成，受到刺激的技术创新出现战略性活跃。纵观新中国历史，美国对华贸易战对中国力量的全面升级提供的是倒逼的推力，这一代中国人以新的方式负重前行，但他们扛起的是更美好的中国未来。

我们相信，美方已经认识到对中国搞极限施压的策略无法奏效，因为再笨的决策团队也无法对如此强大的事实无动于衷。但美国的体制在阻止他们及时修正错误的激进政策，推动了对华施压以错上加错的节奏变本加厉。

美国人民的真实利益早已被美国的政治体制分割、冲散，变得支离破碎。他们因为对华关税战而购买更贵的商品，一些人的工作岗位受到威胁，但是他们受到美国政府和支持激进路线的精英们的欺骗和裹挟。

随着美国新的大选逐渐临近，政党利益将越来越在对华政策中覆盖美国的国家利益，有着带节奏意味的言行会进一步增多，从而形成更为激烈的美国对华博弈面貌。

经贸施压不起作用，美方会发动更为疯狂的“助攻”，彭斯的讲话意味着美国正在香港问题上跳到前台。美方还证实了将售台66架F-16V战斗机，更加点旺了台海这一堆火。在所谓“人权问题”上，华盛顿更是连连出手。可以预见，美方会把其在各个方向的“牌”都打到桌子上来。

然而美方犯下的错误是战略性的，战术上出手越多，整个牌局将越乱。美方想要重振国内经济，但却在中美如此重要的方向上选择了冲突，势必导致资源和注意力的严重分散。中国将岿然不动，打不倒，冲不垮，历史终将做出结论：美国又在错误的时间选择了一个错误的对手。

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