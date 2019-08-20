德国刑警局筹划多举措打击极右势力

新华社柏林8月19日电（记者张远 任珂）据德国媒体19日报道，德国联邦刑事警察局（刑警局）正筹划内部结构调整，以多举措打击右翼极端势力和仇恨犯罪。

德新社援引刑警局的一份计划文件报道，刑警局拟设立一支新部队打击极右翼势力和仇恨犯罪。这支部队将隶属于国家安全警察部队，创造440个新工作岗位。

计划文件写道，刑警局提议设立特别机制，以识别处于萌芽状态的极右翼组织和网络；设立风险分析机制“右翼雷达”，以识别极右翼暴力分子。刑警局还将加强对网络上仇恨言论的跟踪，识别煽动仇恨言论者，并采取防范措施。

文件还写道，刑警局将加强与德国各部门间协作，加强国际协作，以更好地打击极右势力。

根据德国内政部发布的数据，德国2019年上半年涉极右翼刑事案件数量为8605起，其中363起为暴力袭击，造成至少179人受伤。

今年6月初，德国黑森州卡塞尔行政区政府主席瓦尔特·吕布克遭枪击身亡。德国联邦总检察院随后表示，此案疑为极右翼所为。德国内政部长泽霍费尔6月20日说，德国必须加大打击极右翼活动的力度，尤其是针对那些诉诸暴力的极右翼组织和个人。

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