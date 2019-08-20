我军赴老挝“和平列车”医疗队前去参与救援遭遇车祸同胞

8月19日，在老挝北部城市琅勃拉邦附近，在事故现场附近的中国水电十四局中老铁路项目经理部员工参与救援。 新华社发（杨秀敏 摄）

这是8月19日在老挝北部城市琅勃拉邦附近拍摄的发生车祸的大客车。新华社发（杨秀敏 摄）

新华社万象8月20日电（记者章建华）正在老挝参加中国—老挝军队“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训活动暨医疗服务活动的中国人民解放军赴老挝“和平列车”医疗队，20日携带急救药品和设备，前往琅勃拉邦参加对遭遇车祸同胞的救援行动。

据了解，“和平列车”医疗队当天派出两批各10人，紧急前往事故地点执行伤员救治任务。第一批人员由1名队长、6名军医和3名护士组成，包括根据此次车祸情况配备的紧急救援需要的心外科、心内科、呼吸重症、骨科、普外科和神经内科医生。他们乘坐我军直—8G改装救护直升机前往事故地点。第二批人员乘坐老方新舟60客机前往。

当地时间19日15时30分，一辆载有中国游客的旅游大巴在距老挝北部城市琅勃拉邦约40公里处发生严重交通事故。接报后，根据中国驻老挝大使馆和驻琅勃拉邦总领事馆联合应急机制安排，中国驻琅勃拉邦总领事李志工率应急小组赶赴事发地点，协调老方军警和地方救援力量开展工作。

据来自救援现场的消息，大巴上共载有46人，包括44名中国公民和2名老方人员。据最新消息，中国公民中有13人死亡，29人受伤，2人失踪，老方人员2人受伤，救援工作仍在紧张进行。

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