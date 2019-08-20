中国游客在老挝发生严重车祸 13人死亡31人受伤

解放军医疗队进入琅勃拉邦省医院

人民网万象8月20日电（记者孙广勇） 据中国驻老挝大使馆网站消息，截至8月20日上午9时，在老挝遭遇严重交通事故的44名中国乘客中，目前已确认13人死亡，31人受伤。受伤人员均已转至琅勃拉邦市，部分在旅馆安置，部分在医院救治，其中2人重伤，尚未脱离危险。车上另有2名老挝公民受轻伤。经动用吊车等专业设备，出事大巴车体已扶正，行李等物品已取出。

正在老挝参加中国—老挝“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训暨医疗服务活动的中国人民解放军医疗队20日清晨会同老军医务人员，乘坐我军救援直升机前往琅勃拉邦执行伤员救治和前接任务，并根据此次车祸情况配备紧急救援需要的心外科、心内科、呼吸重症、骨科、普外科、神经内科医生。

在中国使领馆协调下，老方军警和卫生医护人员、中资企业人员、领事协助志愿者迅速响应，连夜在现场救治伤员、搜救失踪人员，目前这些工作仍在继续。使领馆将及时更新救援情况。

(责编：刘叶婷、贾文婷)