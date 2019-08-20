援桑给巴尔血吸虫病防治项目庆祝第二届中国医师节

第六批援桑项目组组长吴洪初致开幕词。援桑项目组供图

人民网约翰内斯堡8月20日电 （记者万宇）桑给巴尔消息：当地时间8月18日下午，援桑给巴尔血吸虫病防治项目奔巴岛举办报告会，庆祝第二届中国医师节。

奔巴岛北部省省长兼南部省代省长欧斯玛等桑给巴尔主要官员和民众约600人参与这一活动。

吴洪初队长在发言中回顾了自2017年开始，在乌万达尼地区的进行血吸虫病防治的过程，目前此地区已经到达血吸虫病消除标准，感谢当地居民对血吸虫病防治工作的参与和配合，项目组将继续巩固血吸虫病防控效果。

欧斯玛在报告会上讲话。援桑项目组供图

欧斯玛祝贺中国的医生们节日快乐，感谢项目组的中方专家组能够深入社区，与居民们面对面地开展防治工作，让项目取得了较好的效果，而这也是双方紧密合作的体现。最后他还号召居民们能进一步配合项目工作的开展，期待第二轮项目能够顺利在桑给巴尔实行。

当地学生自编自演的血吸虫病小品。援桑项目组供图

报告会后，当地学生进行一系列文艺表演，包括群体舞蹈、血吸虫病防治诗歌朗诵、血吸虫病防治小品等。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)