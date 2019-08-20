【中国那些事儿】从“特区”到“示范区” 外媒：深圳将再成中国改革榜样

彭博社报道截图

中国日报网8月19日电 中共中央、国务院近日发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》。《意见》的发布，标志着深圳的先行示范作用会继续加强，外媒认为，这是一份里程碑式的文件，这份文件的重磅程度，可能将远远超过我们大部分人的想象。

据美国彭博新闻社8月18日报道，中国计划让毗邻香港的深圳市在粤港澳大湾区科技创新中发挥“关键作用”。

报道称，中央电视台周日援引中共中央和国务院发布的指导意见称，“创新”依旧是深圳未来发力的核心焦点——“支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体”，“大力发展战略性新兴产业，在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心”。

《意见》支持深圳实行更加开放便利的境外人才引进和出入境管理制度，允许取得永久居留资格的国际人才在深圳创业。《意见》还指出，推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有“市民待遇”。

路透社报道称，上世纪90年代，以市场为导向的改革和政府的支持，使深圳从一个普通的小渔村转变成了中国制造业和科技行业的枢纽。深圳是创新者的天堂，在这里一切皆有可能。 华为、大疆、中兴、腾讯……代表着中国科技创新产业最尖端水平的一大批市场主体都有同一个“诞生地”——深圳。

香港《南华早报》也发表社论称，深圳是中国市场改革开始的地方，因此，北京自然应该从这座城市寻找灵感，推动中国进入下一个发展阶段。中国领导人赋予了它特殊的地位，允许它尝试创新的增长理念，如果成功，可以成为其他城市效仿的榜样。深圳将有空间进行试验，以推动其“以创新为中心的发展战略”。

《南华早报》报道截图

文章称，选择深圳具有天然的优势。它从一个小渔村发展成为拥有1200万人口的繁荣大都市只用了不到40年的时间，这使它成为中国惊人增长的一个象征。这座城市是粤港澳大湾区发展计划中的高科技中心，该计划将香港、澳门和中国南方的其他9个主要城市聚集在一起，旨在打造一个类似硅谷的发展中心。中国一些领先的科技公司都设在深圳，其中包括华为、腾讯、中兴、富士康和无人机制造商大疆。

深圳最近宣布了税收优惠政策，以吸引高科技行业人才。创新的理念可能还涉及金融科技、法律改革以及放松对资本和信息流动的限制。

深圳已经获得了创新许可，提出并得到中国政府批准的方案，很可能会决定中国未来的增长和发展方向。

文章最后总结道，与香港毗邻的中国高科技之都，曾经是中国改革开放试验田，又将成为一个新的经济特区，为中国其他城市树立一个更大胆改革的榜样。

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