驻日使馆为2019年度中国政府奖学金留华生举行壮行会

驻日使馆为2019年度中国政府奖学金留华生举行壮行会现场。

人民网东京8月19日电（记者刘军国）中国驻日使馆在教育处8月16日为即将赴华的2019年度中国政府奖学金留学生举行壮行会。驻日使馆公使衔参赞胡志平，日本众议院议员、日中友好议员联盟干事长、全日本留华毕业生同窗会会长近藤昭一，日本文部科学省高等教育局主任大学改革官松永贤诞，日中友好协会常务理事永田哲二，外务省和日本学生支援机构的代表，以及获得2019年度中国政府奖学金的日本学生代表等近80人出席活动。

胡志平首先代表中国大使馆向获得中国政府奖学金即将赴华留学的日本学生表示祝贺，对文部科学省、日本学生支援机构、日中友好协会在中国政府奖学金生招生方面多年来给予的合作表示感谢。他说，中日两国作为一衣带水的邻邦，有长达1400余年留学生交流的历史。通过留学交流，促进两国互学互鉴，共同为东方文明和两国社会发展作出了贡献。如今两国政府都高度重视留学生交流，2018年，有来自196个国家和地区的约49.2万留学生在中国学习，同时也有约有29.9万留学生在日本求学。同一时期，中日两国到对方国家留学的人数分别达到约11.5万人和1.4万人。毫无悬念，两国都将提前一年于今年实现接受50万和30万留学生的目标。如何推进新时代留学生交流的发展是两国共同面临的新课题，需要两国进一步加强在这一领域的合作。

驻日使馆公使衔参赞胡志平在致辞。

胡志平指出，中国人民正在迎接新中国成立70周年，这将为留学生们提供一个全面了解现代中国社会发展的绝好机会。他希望留学生珍惜留学中国的宝贵机会，通过课堂内外的学习和交流，从历史的角度，特别是通过中国近代发展的历史，来客观认识和理解当今中国社会的发展现状，将来为促进中日理解和友好交流作出贡献。

松永贤诞代表文部科学省感谢中国政府和使馆为推动两国留学生交流作出的贡献。他表示。自1979年双方就互派留学生达成协议以来，已有3000多名日本学生获得中国政府奖学金赴华留学。留华毕业生充分发挥在华留学所获知识和人脉，回国后活跃在各个领域，积极贡献于两国友好。他希望赴华留学生不仅取得学业上的进步，而且要广交中国朋友，深入学习与日本有很深渊源的中国的历史与文化，了解中国社会日新月异的变化。

日本文部科学省高等教育局主任大学改革官松永贤诞在致辞。

永田哲二在致辞中感谢中国政府自1974年以来通过政府奖学金资助日中友协选派约800名留学生赴华进修，为日中友好培养了大量人才。他指出今年是两国政府确定的“日中青少年交流促进年”，勉励各位留学生不仅要提高语言能力，完成各自的学业还要努力更多地感受真实的中国，加深对中国的理解。

日中友好协会常务理事永田哲二在致辞。

两名中国政府奖学金生代表在会上介绍了自己选择留学中国的动机和今后的抱负。东京工业大学硕士生西岛光洋表示，自初中三年级首次接触到中文后，就被中文特有的韵律所深深吸引，便开始自学中文。进入大学后继续选修中文，此次获得中国政府奖学金，得以克服家庭困难，有机会参加东京工业大学与清华大学的双学位课程去清华大学留学，将运用在大学所学的数理知识进行中文计量文体分析研究，毕业后将报考博士继续相关研究。津田塾大学学艺学部国际关系学科3年级学生外馆祐希介绍说，她之所以选择休学一年赴中国进修中文，源于她去年参加中国大使馆组织的访华团。通过访华，她了解了一个在书本上和日本的报刊电视里里不曾了解的中国，坚定了学好中文、作两国沟通桥梁的信心和决心。

2012年曾获中国政府奖学金赴华留学的日中友好协会理事伊藤洋平与大家分享了在中国留学的经验，给同学们提出三点建议：一是要制定好留学目标和计划，使留学生活充实而有成效；二是在留学期间，要深入学习并亲身体验中国文化；三是珍惜在华结交的友情，为两国友好交流作贡献。

日本众议院议员近藤昭一在致祝酒词。

近藤昭一在致祝酒辞时高兴地回顾了20世纪80年代在北京语言大学留学的经历，强调这段留学经验是他一生中的宝贵财富，对自身成长带来了很大影响。他向同学们介绍了自己担任全日本留华毕业生同窗会以来带领各界留华毕业生积极开展中日友好交流活动的情况。他勉励同学们在中国留学期间广交朋友，深入交流，增进相互理解和友谊，欢迎回国后加入同窗会，一道为两国友好事业添砖加瓦。

壮行会上播放了介绍中国自然、文化、艺术、城市风光和市民生活的视频短片《中国超乎你的想象》。独特的视角、精美的画面、迤逦的风光、璀璨的艺术、诱人的美食、鲜活的生活引起在场留学生的赞叹和向往，大家纷纷表示希望尽快去体验这美好的世界。

随着中国的发展和中日关系日益改善，特别是中国高等教育水平的大幅提升，近年来日本赴华留学生稳步回升，报考中国政府奖学金人数增长迅速。2019年，有245名日本学生报考中国政府奖学金，历史上第一次报考人数突破200人。

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