英国向欧盟提出新“脱欧”协议谈判条件

新华社伦敦8月19日电（记者桂涛）英国首相约翰逊19日致信欧盟，正式提出新“脱欧”协议谈判条件。这是约翰逊成为英国首相近一个月后首次就“脱欧”事宜主动联系欧盟方面。

英国首相府当天向媒体发布了这封信的内容。约翰逊在这封致欧洲理事会主席图斯克的信中说，英国对此前“脱欧”协议的不满主要集中在有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”上。这一安排危害英国主权完整，而且“不民主”。新“脱欧”协议必须取消“备份安排”。

约翰逊呼吁英欧双方找到一种“灵活、有创造性的”替代方案来解决“脱欧”可能造成的北爱尔兰边界问题。

根据英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，如果英国与欧盟在“脱欧”过渡期内无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时将启动“备份安排”。一些批评人士认为，“备份安排”将使北爱尔兰地区受制于欧盟的贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰“留在”欧盟，造成英国分裂。

特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议曾三次被英国议会下院投票否决。但欧盟方面也曾多次表示，不会与英国就“脱欧”协议展开新的谈判。

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