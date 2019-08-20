2019年中泰陶瓷（青瓷）文化交流暨艺术展在曼谷举行

人民网曼谷8月20日电（记者孙广勇） 由泰国东方大学孔子学院、曼谷中国文化中心、中国丽水学院共同主办，泰国春府大众教育慈善促进会、泰国东方大学艺术学院、中国青瓷学院、中国浙江省龙泉青瓷协同创新中心、泰国温州商会共同参与支持的“2019年中泰陶瓷（青瓷）文化交流暨艺术展”开幕式于8月19日在曼谷中国文化中心举行。

曼谷中国文化中心主任顾洪兴先生在致辞中表示，中泰友谊源远流长，两国人民共饮一江水，亲如一家人。此次活动的举办，一方面是为了庆祝中华人民共和国成立70周年，中泰建交44周年，另一方面也希望能通过此次活动进一步推动、加深中泰两国人民在文化艺术上的深层次交流，深化中泰双方在陶瓷文化领域的合作关系。

泰国东方大学艺术学院院长瑟格桑在致辞中表示，中泰陶瓷有着非常深厚的渊源，泰国素可泰时期的陶瓷作品深受中国影响。陶瓷作为中泰友好的“使者”，对推动中泰两国的文化交流具有深远的意义，希望中泰双方今后在陶瓷领域可以寻求更多的合作，将中泰陶瓷文化发扬光大。

中国丽水学院、浙江龙泉青瓷协同创新中心主任周晓峰教授在致辞中表示，龙泉青瓷传统烧制技艺是全球第一个也是目前唯一一个入选世界级人类“非遗”名录中的陶瓷类代表，为世界陶瓷赢得荣誉。今年是龙泉青瓷传统烧制技艺被正式列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的第十个年头。希望通过此次交流活动，进一步促进中泰当代陶瓷艺术的相互交流与学习。

中国的瓷器文化源远流长，博大精深。对东南亚，特别是对中南半岛的陶瓷发展产生了巨大的影响。泰国素可泰时期的瓷器的风格、绘饰深受龙泉青瓷的影响。龙泉青瓷温润如玉、冰清玉洁、温婉含蓄、谦和大气，具有东方神韵，反映了中国青瓷工艺的巅峰和独特的审美志趣，成为中华文化的代表性符号，同时作为“人类非物质文化遗产代表作”的独特身份，也成为了世界共享的文明成果。本次展览展出40余件来自中国丽水的青瓷作品和泰国的陶瓷作品，除了为期一周的展览外，期间还将举行中泰陶瓷文化讲座、中泰陶瓷专家座谈、古丝绸之路青瓷寻访等。

东方大学艺术学院在读博士张超表示，通过今天的交流活动，不仅让他看到了不一样的中国瓷器，同时也加深了他对泰国瓷器的了解和认识。来自春府大众国际中学的学生吴文丽则表示，这样的活动在泰国不是很多，所以今天能够参加这样的活动她很开心，她非常喜欢青瓷，希望有机会可以去中国学习青瓷的制作技艺。

泰国东方大学孔子学院中方院长章毓林先生表示， 陶瓷作为中华文化的代表，自唐代开始大量地输出东南亚，成为海上丝绸之路的主要商品，也是中泰友好关系源远流长的历史见证。为了能让更多泰国民众了解青瓷文化，同时也给中泰两国广大的陶瓷爱好者以及专家提供更为广泛、深入的交流平台，去年7月，东方大学孔子学院联合中国丽水学院、泰国大众教育慈善促进会共同设立了海外首家“中国青瓷文化学堂”。希望通过此次交流活动，中泰民众和陶瓷专家能够沿着古丝绸之路的足迹，再次感受文化交流给各民族带来的福祉，从而更好地投身“一带一路”倡议和泰国4.0的伟大实践中来。

开幕式结束后，中泰陶瓷专家分别举行了《龙泉青瓷的传承与发展》《锅缸与文化》交流讲座。中泰陶瓷专家，在泰高校、孔子学院、商会、侨团等组织代表，中泰媒体，中泰陶瓷文化爱好者100余人参加了开幕式。

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