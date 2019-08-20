英国斥责“无协议脱欧”报告泄露

英国政府一份评估英国如果在没有达成协议情况下脱离欧洲联盟后果的报告最近泄露，首相府18日澄清， 报告内容过时，不代表本届政府立场。

新任首相鲍里斯·约翰逊同一天指认意图“反水”、阻击“无协议脱欧”的执政党保守党议员“严重损害”国家利益，可能助长欧盟绝不重谈“脱欧”协议的气势。

【搞破坏】

首相府唐宁街10号一名知情人士告诉《泰晤士报》，《星期日泰晤士报》所曝光“无协议脱欧”报告适用于“内阁大臣阻拦‘脱欧’所需措施的筹备工作，且相关资金不到位”的情形，“系一名前内阁大臣故意泄露，企图影响（现政府）与欧盟的磋商”。

这名知情人士指认由前财政大臣菲利普·哈蒙德牵头、一些前内阁大臣组成的“留欧联盟”泄露报告内容。

约翰逊18日经由《星期日邮报》发表公开信，指责企图阻拦“无协议脱欧”的保守党议员“严重损害”国家利益，致使英国与欧盟谈成新“脱欧”协议的可能性降低。

他认为，“极为明显”的一点是，如果保守党议员公开谈论阻拦“无协议脱欧”，欧盟领导人“基本不会妥协”。

约翰逊定于21日和22日分别会晤德国总理安格拉·默克尔、法国总统埃马纽埃尔·马克龙，本周晚些时候出席在法国西南部海滨城市比亚里茨举行的七国集团首脑会议。

按照《泰晤士报》的说法，默克尔和马克龙可能拒绝约翰逊取消“脱欧”协议中“备份安排”的要求，同时相信英国越来越可能“无协议脱欧”。美国总统唐纳德·特朗普可能与约翰逊在峰会后会晤，就美英达成“脱欧”后贸易协议的前景“传达信号”。

约翰逊承诺带领英国10月31日如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。他同时希望欧盟同意重谈“脱欧”协议的法律条款部分，取消关联爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界的“备份安排”。欧盟方面迄今不为所动。

【忙澄清】

这份内部报告根据英国政府代号“黄鹀行动”的项目拟定，推断如果“无协议脱欧”，英国可能面临新鲜食品、燃料和药品短缺，公共秩序遭扰乱，机场出入境延迟，并且北爱与爱尔兰之间可能恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施。

报告警告，英国海外领地直布罗陀与欧盟国家西班牙边界处可能经历至多4小时的出入关延迟，持续“至少数月”。直布罗陀地方当局18日澄清，报告内容过时，是根据“最坏情境所作推算”。

唐宁街10号知情人士同时披露，现任政府内不再有人蓄意拖延“无协议脱欧”筹备工作，且追加的“无协议脱欧”准备资金中，20亿英镑已到位。“政府经由每天部长级例会真的在做事，政府的整体立场已经改变。”

分管“无协议脱欧”筹备工作的内阁高级官员迈克尔·戈夫说，报告是份“陈旧文件”，政府在报告撰写后采取“重要追加举措”。

英国商业、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕说，不少人正夸大“无协议脱欧”危害，试图造成民众恐慌。“我们不得不为‘无协议脱欧’作准备。实际上前首相创建（‘脱欧’事务部）就是为了准备‘无协议脱欧’。”（海洋）（新华社专特稿）

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