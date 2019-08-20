特朗普想买格陵兰岛遭拒 丹麦首相称想法“荒谬”

丹麦首相梅特·弗雷泽里克森18日回应美国总统唐纳德·特朗普的经济顾问确认美方有意购买世界最大岛屿格陵兰岛，直言这一想法“荒谬”。

格陵兰岛是丹麦自治领地，获得高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。

弗雷泽里克森访问格陵兰岛期间，接受当地媒体《塞尔米特夏克报》采访，说格陵兰不会出售，“我强烈希望（特朗普）没有当真”。

特朗普18日向记者证实，他最近讨论了购岛可能性，“我有这个意向......战略上讲（购岛）有意思”。他在新泽西州莫里斯敦镇准备登上总统专机前告诉记者，购岛不是当务之急。

特朗普定于下月访问丹麦，与弗雷泽里克森和格陵兰岛地方自治政府首脑基姆·吉尔森会面，讨论北极事宜。

白宫经济顾问拉里·库德洛18日接受美国福克斯电视台新闻频道采访时说，特朗普上周早些时候私下与幕僚讨论购岛事宜。“我不想预测结果如何。我只想说，总统对购买地产略知一二，他想看看怎么买下格陵兰岛。”

库德洛说，格陵兰岛是战略要地，丹麦在格陵兰获得许多有价值的矿产资源。美国已故前总统哈里·杜鲁门曾经考虑购买格陵兰岛。

丹麦和美国1951年签订一项防务条约，赋予美国对格陵兰北部图勒空军基地的军事使用权。

格陵兰自治政府外事部门主管阿尼·洛娜·巴格尔16日告诉路透社记者：“我们向生意敞开大门，但我们不出售自己。”（许苏培）【新华社微特稿】

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