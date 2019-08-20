美媒曝美国欲策反委内瑞拉政府高层 挑起政府内斗

美联社18日独家披露，美国开始与委内瑞拉执政党高层人士秘密接触，意图在委内瑞拉政府内部挑起内斗，施压总统尼古拉斯·马杜罗。

一名美国政府高级官员说，统一社会主义党副主席迪奥斯达多·卡韦略7月在首都加拉加斯与一名与美国政府保持密切接触的人士会晤。暂不清楚会晤是否获马杜罗批准。

这名不愿公开姓名的官员告诉美联社记者，美方无意支持卡韦略或为他取代马杜罗铺路。会晤旨在向马杜罗政府施压，因为美方相信统一社会主义党内部有分歧，美方愿鼓动委内瑞拉执政党利益冲突各方内讧。

卡韦略现年56岁，被视为委内瑞拉政府内仅次于马杜罗的实权人物。他当天没有就上述报道作回应。

一名要求匿名的卡韦略助理说，美方急切希望与卡韦略建立联系，但卡韦略没有背叛马杜罗，他只会在总统允许、且会晤可能促成美方解除对委方制裁的前提下与美方接触。

那名美国高官披露，美国同时与委内瑞拉政府其他高层人士接触，希望了解如何让他们背叛马杜罗、支持过渡政府。

美国政府去年宣布制裁卡韦略，理由是涉嫌运毒、挪用国家资金等。美方甚至相信，卡韦略先前企图暗杀美国国会共和党籍参议员马尔科·鲁比奥。（海洋）【新华社微特稿】

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