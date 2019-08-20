伊朗表示准备进一步减少履行伊核协议义务

新华社德黑兰8月19日电 据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗外交部19日表示，欧洲国家至今未能履行在伊朗核问题全面协议中的相关承诺，伊朗正准备进一步减少履行伊核协议义务。

伊朗外交部发言人穆萨维当天在记者会上说，截至目前，关于欧洲国家履行伊核协议的协商工作已经失败，伊朗正根据各方履行情况进行第三阶段减少履行伊核协议义务的准备工作。

穆萨维表示，仍有欧洲国家正在进行外交努力，伊朗将视结果作出最终决定。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。

欧盟和法德英三国对美国重启对伊朗制裁深表遗憾，表示将继续努力维护对伊合法贸易，但迄今为止欧洲国家在履约上缺乏进展。今年5月，伊朗总统鲁哈尼宣布将中止履行伊核协议部分条款。此后，伊朗先后突破低丰度浓缩铀存量300公斤的上限和浓缩铀丰度3.67%的上限。伊朗政府还表示，将每隔60天减少一次其所履行的伊核协议义务，直到欧洲拿出保护伊朗利益的具体方案。

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