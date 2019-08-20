所谓“网络窃密”纯属倒打一耙（钟声）

美国一些人为了给中国捏造“罪名”，可谓煞费苦心，最近又连续抛出中国“入侵电脑窃取商业秘密”的论调，变着花样上演造谣生事的闹剧。众所周知，美国有关部门长期以来对外国政府、企业和个人进行大规模、有组织的网络窃密和监听、监控活动。如果全球公选“黑客帝国”，美国注定一骑绝尘，高中榜首。现在美国一些人贼喊捉贼，把自己装扮成网络攻击受害者，反过来倒打一耙，令世人哑然失笑。

美国网络窃密的“战绩”无人匹敌。根据斯诺登等人揭露的材料，美国政府实施的臭名昭著的“棱镜”项目24小时运行，未经授权肆意对人们的电子邮件、社交媒体通信等进行监听监控，甚至连一些国家和国际组织的领导人也遭美国情报机构长期秘密监听。2017年，“维基解密”网站发布近9000份机密文件，显示美国中情局凭借强大的黑客攻击能力，秘密侵入了手机、电脑、智能电视等众多智能设备。西方媒体报道指出，“美国监听着全球90%的通信”。

更加值得警惕的是，美国军方和情报机构打造堪比核武器的全球最大网络武器库，在全球引发网络军备竞赛。2009年，美国军方成立网络司令部。2017年，该司令部升级为美军第十个联合作战司令部。“维基解密”创始人阿桑奇称，美国开发的网络武器多达2000种，是世界上头号网络武器大国。据网络安全机构披露，目前业界认为是灭霸级别的两个高级持续性威胁组织——“方程式”和“索伦之眼”，其后台都是美国国家安全局。中国国家计算机网络应急技术处理协调中心日前发布的《2018年我国互联网网络安全态势综述》显示，来自美国的网络攻击数量最多，且呈愈演愈烈之势。2018年，位于美国的3325个IP地址向中国境内3607个网站植入木马，向中国境内网站植入木马的美国IP地址数量较2017年增长43%。大量确凿证据表明，对美国而言，进行网络窃密和黑客攻击是家常便饭。

究竟是谁在全球范围内频繁进行网络攻击和窃密，是谁在不断加强自身网络战能力方面首先打开魔盒，事实胜于雄辩，真相不言自明。

利莫大于治，害莫大于乱。作为全球性问题，网络安全事关各国共同利益，需要国际社会共同维护。中国在网络安全问题上的立场是一贯的、明确的：“不论是商业窃密，还是对政府网络发起黑客攻击，都应该根据相关法律和国际公约予以坚决打击。”中国是网络安全的坚定维护者，从未以任何形式参与或支持任何人从事窃取商业秘密的行为。与此同时，中国也是网络安全国际合作的积极倡导者。从提出推进全球互联网治理体系变革应坚持的“四项原则”，到提出共同构建网络空间命运共同体“五点主张”，中国通过双多边渠道，积极开展网络安全国际合作。近年来，中国不仅同美国、英国、欧盟等建立专门对话机制，还通过联合国、二十国集团等多边机制，为增进互联网领域国际合作提供建设性方案。

炮制所谓“网络窃密”论调，试图抹黑中国，暴露了美国一些人的险恶用心。抹黑中国的论调，无论其如何花样翻新，在铁的事实面前都会不堪一击，充其量不过是为国际社会增加一点笑料而已。

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 03 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)