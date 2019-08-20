美商务部决定再次推迟部分对华为的交易禁令

新华社华盛顿8月19日电（记者周舟）美国商务部19日决定将一项“临时通用许可”延长90天，再次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令，以避免禁令对美国消费者造成不利影响。

美国商务部当天发表声明说，自8月19日起的90天内，获得“临时通用许可”的美国企业可向华为及其非美国附属公司出口、再出口和转让“特定”和“有限的”产品或技术。

美国商务部5月15日将华为及其68家附属公司列入实体清单；5月20日发布一项为期90天的“临时通用许可”，允许华为及其附属公司从事“特定活动”，以保证美国现有相关网络的持续运营，为美国现有的相关移动服务提供支持。

声明说，延长“临时通用许可”是为了让美国消费者有更多的适应时间。美国商务部部长威尔伯·罗斯在声明中说，“我们认识到有必要给予更多时间以避免混乱”。

声明说，“临时通用许可”之外的出口、再出口和在美国国内进行的产品或技术转让仍须获得美国商务部下属工业和安全局颁发的有关许可，而默认审查状态为否决。

美国商务部还在声明中说，将另外46家华为附属公司列入实体清单，这个决定自8月19日起生效。

中国外交部发言人北京时间19日表示，希望美方“停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业”。

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