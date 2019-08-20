中国驻老挝使领馆针对严重车祸组织紧急救援

新华社万象8月20日电 中国游客19日在老挝遭遇严重车祸后，中国驻老挝使领馆立即组织紧急救援。

当地时间19日15时30分，一辆载有中国游客的旅游大巴在距老挝北部城市琅勃拉邦约40公里处发生严重交通事故。接报后，根据中国驻老挝大使馆和驻琅勃拉邦总领事馆联合应急机制安排，中国驻琅勃拉邦总领事李志工率应急小组启程赶往事发地点，并于当晚20时左右抵达，协调老方军警和地方救援力量开展工作。

据来自救援现场的消息，大巴上共载有46人，包括44名中国公民和2名老方人员。截至20日凌晨，中国公民中有8人死亡，29人被送往医院救治，1人失踪，6人被困，救援工作仍在紧张进行。

老挝目前正值雨季，山区路况较差。中国驻老挝使领馆提醒中国公民在老挝注意交通安全，减少山区行车，出行前务必检查车况并谨慎驾驶。

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