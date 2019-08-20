在荷兰中部海尔德兰省特博格市，有一栋青灰色的大楼矗立在一片低矮的红色屋顶之间，格外显眼，这是荷兰知名的阿左拉养老院。

进入这栋6层的大楼，入口大厅处有一个很大的餐厅。正是上午9时，不少人在用早餐，有老人，也有中年人和年轻人。人们一边吃饭，一边聊天，声音此起彼伏，颇为热闹。

“我们的餐厅对外开放，任何人都可以来这里用餐。”养老院院长维尔玛·莱特林说，老人们最大的问题是孤独以及与社会隔绝，与外界交流互动有助于老人排解孤独、更好地融入社会。“这里不仅仅是一个吃饭的地方，更是一个不可或缺的社交平台。老人们在这里可以与亲朋好友交流，也可以结识新的朋友。”一位中年女士对记者说，她的妈妈80多岁了，最近住到了这家养老院里。“我每个周末都来这里与妈妈一起吃饭聊天，听她讲述儿时的趣事。”

菜单上的食品种类很多，与其他地方的餐厅类似，价格还稍微低一些。“为了吸引更多人来这里用餐，我们在餐厅经营方面下了很大功夫。”莱特林说，由于价廉物美，餐厅人气很旺。“虽然餐厅在经营上有些入不敷出，但我们还是要把餐厅办好，因为这是养老院与外界社会有机融合的一个重要平台。”

养老院位于社区中心，除了餐厅，牙医诊室、理发室以及其他一些运动设施也对公众开放。

“这里最早是一家大型医院，后来随着人口老龄化的发展而转型为一家养老院。”莱特林指着主楼楼道说：“现在除了这长长的楼道和大楼外观，恐怕很难再看出医院的痕迹了。”的确，楼道墙壁上张贴着动感十足的照片以及幽默风趣的卡通形象，放眼望去是一派明艳的暖色。工作人员不穿制服，而是穿着自己喜欢的衣服上班，见面都是笑脸相迎。

“荷兰的养老院诞生于60多年前。早期的养老院是模仿医院建立的，养老理念也和医院的理念差不多，重在治病和护理。”对荷兰养老体系颇为了解的中荷商会总裁张畅介绍，现在荷兰的养老理念发生了根本性变化，养老的目的不只为了延长寿命，而是让老人生活得更有质量。“荷兰的养老机构都在去医院化，向泛家庭化方向发展。”据介绍，荷兰民众大都采取居家养老方式。只有实在感到生活无法自理，才到一个独立的评估机构申请入住养老院。

阿左拉养老院的主楼是一个康复中心，接纳需要身体康复护理的老人。主楼后面院子有几栋独栋住宅，房前屋后种着树和花草。主楼和后院之间有一道红漆大门。

穿过这道大门，就好像进入一个普通家庭的客厅。阳光透过落地玻璃窗洒进来，照在沙发、茶几和书架上，暖意融融。这是聚居区的公共活动空间，摆放着很多老物件。布局和装饰散发着怀旧意味，同时也充满童趣。莱特林说：“我们从每一个细节入手，把这里尽量打造成老人们所熟悉的生活环境，在养老院营造家的感觉。对于老人来讲，家的感觉既是一种安全的感觉，更是一种幸福的感觉。”

荷兰正在快速步入老龄化社会，16%的人口在65岁以上，到2050年超过80岁的人口将达到总人口的10%。为了老有所养，荷兰政府按照养老保险法强制要求每位公民参加医疗保险。每个月需要缴纳的医疗保险费从120欧元到170欧元不等。莱特林告诉本报记者，荷兰的养老院大都由保险公司负担入住者的费用，入住者本人只需承担一小部分费用。由于这些收入无法满足养老院实际支出，养老院还需要在规定范围内开展其他一些商业活动来贴补不足。

（本报荷兰乌特勒支电）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 18 版）

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