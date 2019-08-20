俄罗斯批准粮食产业发展战略

俄罗斯联邦政府网站近日发布公告说，俄总理梅德韦杰夫已批准一项粮食产业发展长期战略。

公告援引梅德韦杰夫在政府会议上的讲话说，粮食是俄罗斯主要出口商品之一。作为世界重要粮食出口国，俄完全有能力在确保国内供应的同时继续扩大粮食出口。

这项战略要求政府把扩大粮食生产、提高粮食质量、拉动国内需求、发展基础设施和完善科技保障作为粮食产业发展重点。战略基本目标是在2035年前将俄粮食年产量和年出口量分别提高到1.4亿吨和5590万吨。

此外，战略还提出在2035年前将俄全国粮食播种面积扩大到5000万公顷，把粮食单位面积产量提高到每公顷3.53吨。为确保实现上述目标，俄政府应向粮食产业额外投资4.4万亿卢布（约合4700亿元人民币）。

（据新华社莫斯科电 记者刘洋）

新西兰发现人类大小巨型企鹅化石

据新西兰媒体近日报道，一个由新西兰和德国研究人员组成的研究小组分析发现，去年在新西兰坎特伯雷地区北部一处遗址出土的企鹅腿骨化石，属于一种新的巨型企鹅物种。这种企鹅生活在距今5600万至6600万年前，高约1.6米，体重可达80公斤。

研究人员认为，这是迄今为止发现的最大企鹅物种之一。这种巨型企鹅还没有像现代企鹅那样适应直立行走，它们的脚在游泳中发挥的作用比现代企鹅更大。

研究小组成员之一、德国法兰克福森肯伯格自然历史博物馆的格拉尔德·迈尔表示，目前与该物种最接近的，是2000年研究人员在南极洲一座山谷中发现的一种企鹅化石。新西兰和南极洲发现的鸟类亲缘关系密切表明了新西兰与南极洲大陆有着紧密联系。他推测，当这些巨型企鹅还活着的时候，新西兰和南极洲与今天大不相同：南极洲被森林覆盖，两地都有更温暖的气候。

（据新华社惠灵顿电）

日本新增博士数量减少或影响科研竞争力

日本文部科学省科学技术和学术政策研究所日前公布的调查结果显示，2000年，日本每百万人中新产生127个博士，而这一数字到了2016年减少至118人。

报道称，这暴露出目前日本在人才培养方面的弱势。日本企业中，博士超过5%的行业只有制药业等部分行业，但在美国，主要行业的博士比例均超过5%。研究人员推测，这是因为在日本很难找到能发挥博士作用的职业，所以读博士的人减少。

这项调查还指出，人才培养的停滞似乎也影响到了日本的科研论文数量和质量。日本科研论文数量从最高时位居世界第二降至第四。在全球引用次数排名前10%的高质量论文中，日本已大幅降至世界第九。

日本媒体说，这项调查结果与2018年度日本《科学技术白皮书》的结论一致，日本科研竞争力可能面临下降风险。

（据新华社东京电）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 18 版）

(责编：牛镛、贾文婷)