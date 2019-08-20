期待长期在中企工作（我的一带一路故事）

3年前，我参加了中国水电十一局玻利维亚公司（以下简称“中水电公司”）圣何塞水电站的招聘活动。因为我有隧洞施工经验，顺利被录取。

在工作中，我也不断提高自身业务水平，掌握了先进的施工技术和工艺，能够熟练操作先进的洞挖设备，成为公司当地工长中职务最高的“带班工长”。在隧洞施工高峰期，我同100多名工人一道进行隧洞开挖、支护和混凝土衬砌的施工，确保了质量和进度，得到了公司领导的称赞。

圣何塞水电站工程项目大大提高了我们的经济收入。工程为玻利维亚提供了1000多个就业岗位。这里的薪酬比其他公司高，福利待遇也好。工程附近的村镇，几乎每家都有人在这里上班。几年下来，我们很多人都购买了摩托车或轿车，盖起了新房。到这里采访的记者看到工地停车场里那么多轿车，一开始都不相信用我们的工资能买得起。我的玻利维亚朋友们在羡慕的同时，争相让我帮忙介绍他们到中水电公司工作。现在这些朋友中很多已成为我的同事。我的儿子大学毕业后也在这里找到了第一份工作，开启了崭新的人生旅程。

在中企工作让我们有家的感觉。由于语言和文化差异，我们最初与公司中方人员之间的沟通不很顺畅。中水电公司为此开办了西班牙语培训班，并聘请了具有长年海外工作生活经历的专家。现在大部分中方员工都能用西班牙语和我们进行对话，有的甚至能熟练交流。大家相处非常融洽。工作之余，我们在一起聚会、踢球，如同一家人一样。

良好的沟通极大地提高了工作效率。隧洞衬砌施工按期完成，提前实现了清水库的下闸蓄水目标和一级水电站并网发电，给周边的村镇，尤其是至今不通电的村落带来了光明和温暖。

圣何塞水电站是玻利维亚期待了40年的国家项目，也是莫拉莱斯总统亲自推动的9个电站中规模最大的一个。莫拉莱斯总统曾4次前来视察，为水电站并网发电剪彩。

今年上半年，圣何塞水电站项目正式完成移交。我和众多同事一道，转战到中水电公司的其他项目工作中。我目前担任了艾尔西亚公路项目隧洞工区的工长。我们都期待长期在中企工作，不断提高业务水平和工作能力，为玻利维亚更美好的未来贡献自己的力量。

（作者为中国水电十一局玻利维亚艾尔西亚项目工长，本报驻巴西记者陈效卫采访整理）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 18 版）

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