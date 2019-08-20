“让农村生活充满生机活力”（他山之石）

图为尼科·齐默尔在村里的咖啡馆介绍埃佩尔斯海姆的情况。

本报记者 李 强摄

■德国总人口8300万，超过一半的人居住在农村。工业化和城市化并没有导致产业、资源和人口过度向大城市集中，农村在这一进程中实现了就地现代化和城镇化，避免了“大城市病”。

■具备完善的生活配套和基础设施，在城镇工作、回乡村居住成为理想的生活方式。

■村民协会自发组织活动，村民委员会提供公共空间，对丰富村民生活非常重要。

“在埃佩尔斯海姆村的1300多位居民中，仅有两位全职农民”

埃佩尔斯海姆和弗隆姆博恩，是德国莱茵兰—普法尔茨州两个相邻的村镇。从法兰克福坐火车出发，大约1个小时就可以抵达埃佩尔斯海姆。副村长尼科·齐默尔在车站等候记者。火车站外是一个大件垃圾回收站，每周开放两个上午。

“这里的垃圾处理系统跟城里基本一样，家家都配备分类垃圾桶，家里处理不了的大型垃圾，必须投放在这里，垃圾公司会定期清运。”齐默尔介绍说。

完备的垃圾回收体系是埃佩尔斯海姆现代化的缩影。这里的居民住房大都是带院子的两三层小楼，水电燃气和网络宽带全部入户，私家车保有率接近100%。村里的街道全部铺着沥青或是红砖，路灯和绿化带整齐有序。如果不是村外的农田，这里看起来与城市几乎无异。

德国的行政区划分为联邦、州、市镇三级。齐默尔说，埃佩尔斯海姆和弗隆姆博恩的居民还习惯称自己住的地方为村，称市镇委员会为村民委员会。

据介绍，村民委员会承担着诸多地方公共服务职能，如道路维护、幼儿园、养老、消防甚至土地规划和地方税收等。上级政府会对村民委员会制订的发展计划给予一定资金支持。

住在村里的都是什么人，如何就业？“在埃佩尔斯海姆村的1300多位居民中，仅有两位全职农民。”齐默尔说，德国化工企业巴斯夫总部离村子只有半小时车程，很多村民都在巴斯夫上班。弗隆姆博恩村的情况类似，多数人都是外出上班族，真正意义上的农民只有几户葡萄酒农。

从上世纪50年代开始，德国通过政策立法和产业规划，重点强化小城镇的产业配套和就业功能。工业化和城市化并没有导致产业、资源和人口过度向大城市集中，反而使农村在这一进程中，实现了就地现代化和城镇化。如今德国的村庄相比城市更多是地理位置和人口规模的区别，而非产业差异。

如今，通过乡村更新计划等政策立法，联邦和州继续为村庄提供补贴、贷款和担保，支持提升基础设施水平，保护村庄景观和环境。这使得在小城镇工作、回乡村居住成为理想的生活方式。

“村子不但通火车和公交车，还有两条高速公路从附近经过”

“在城市住的时间久了，很想体验田园生活。”弗隆姆博恩的村民委员会成员威廉·赖因海默说道。退休前他在通用电气公司工作，曾外派韩国首尔和巴西圣保罗，相比大城市的喧嚣，他更喜欢乡村的幽静。

和很多居民一样，赖因海默并非本地人。吸引他们迁来的不仅是亲近自然的居住环境，还有低廉的房价，以及与城市差别不大的配套设施。

在弗隆姆博恩，有超市、餐馆和幼儿园，隔壁的埃佩尔斯海姆有面包店、肉店和诊所，步行或是开车前往都很方便，足以满足周围多个村庄的日常所需。“面包店和肉店的食品，都是店主自己制作，新鲜又美味。”在埃佩尔斯海姆，齐默尔拿出了当天的面包给记者品尝。在弗隆姆博恩的超市里，商品的种类和价格，跟记者在柏林看到的几乎没有差别。

赖因海默告诉记者：“交通基础设施是村庄发展的关键。”记者乘车抵达的埃佩尔斯海姆火车站，曾经是废弃的货运中转站，后来改造开通了客运。车站很简陋，只有两个站台和一台自助售票机，但白天每小时都有一趟前往美因茨和法兰克福的列车。此外，还有一班巴士经停，齐默尔说，为了满足行动不便的村民需求，村里还出钱为公交站台改造了无障碍通道。“我们村子不但通火车和公交车，还有两条高速公路从附近经过。”齐默尔指着远处车流不息的联邦61号高速公路说道。从这里开车，只需半小时就能到达美因茨、曼海姆等大城市。

经济合作与发展组织的报告指出，得益于良好的交通基础设施，德国有一半的居民生活在与城镇相邻、车程少于半小时的乡村地区。目前德国铁路总长4.35万公里，高速公路1.28万公里，路网密度高居世界前列。这有力地支持了德国多中心的居住结构，避免了“大城市病”。总人口8300万的德国，超过100万人口的城市只有4个。

齐默尔说：“完善的生活配套和基础设施，充足的就业机会，让农村生活充满生机活力。”在埃佩尔斯海姆村，只有3栋房子空置，村里甚至还有驾校办公点，满足青年学车的需求。

“每到周末，村民都会到这里来举行文化娱乐活动”

近年来，随着德国逐步进入老龄化社会，很多老年人出于生活方便考虑，开始重新搬回子女所在的城市，农村不可避免地面临挑战。在埃佩尔斯海姆的1367位居民中，65岁以上的老人接近1/5。

如何丰富和改善老年人的生活？埃佩尔斯海姆的一项举措是将村里一座废弃的谷仓改建成咖啡馆。这个咖啡馆不是常规的咖啡馆，更像是村民活动中心。门口摆放的活页信息上，注明了各类活动：交谊舞协会聚会、足球队观赛、羽毛球俱乐部活动、村民周末早餐会……未来半年的周末场地早已预定完毕。在这个1000多人的村庄里，有20多个自发组织的协会与俱乐部。

齐默尔介绍说：“过去因为缺乏活动场地，很多民间协会很难开展活动。现在每到周末，村民都会到这里来举行文化娱乐活动。每场活动只收取30欧元（1欧元约合7.81元人民币）的场地费。虽然州政府会给村庄资金支持，但钱并不多。村民协会的组织运营和活动都是居民自费。咖啡馆也是由村民亲自动手改建，政府方面只出资购买了建筑原材料。”

村民团体举办的活动对丰富村民生活非常重要。至于具体采用怎样的形式，村庄可以根据自身特点来决定。弗隆姆博恩没有专门的活动场所，但搭建了官方网站用于发布活动信息。村里有合唱团、足球队、妇女协会、老年人俱乐部……甚至还有关于无线通信技术的讨论小组，每月组织一次交流活动。最近的一次是介绍德国的5G频段拍卖情况。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 18 版）

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