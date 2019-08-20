依法开展教培工作是消除恐怖主义、保障新疆社会稳定的重要举措

新华社北京8月19日电 综合新华社驻外记者报道：中国国务院新闻办16日发表《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书，全面、客观地介绍新疆职业技能教育培训工作。海外人士对此积极评价，认为此举是对恐怖主义和宗教极端主义标本兼治的有效措施，是保障新疆社会稳定、长治久安的重要举措。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫表示，近年来中国官方不断详细发布关于新疆职业技能教育培训中心的消息。“学校通过授课向学员阐述党和国家政策，进行心理辅导。这类举措有助于防范当地居民被裹挟进极端组织”。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫认为，新疆职业技能教育培训中心设置的课程让学员学习国家通用语言、法律知识和职业技能，使学员去极端化，从而帮助他们避免成为宗教极端主义的牺牲品。

美国休斯敦《国际焦点》杂志创办人和发行人瓦尔·汤普森几个月前曾应邀参观了位于新疆喀什和阿图什市的职业技能教育培训中心。他近日撰文说，喀什职业技能教育培训中心秩序井然，在这里培训的年轻人伙食和生活条件都很好。“他们以前或许是极端思想的受害者，如今在培训中心学习职业技能，有人在教他们更好的谋生手段。”

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，中国在新疆依法设立职业技能教育培训中心，是从中国的国情和实际出发、着眼于新疆长治久安和整体利益的正当之举，有助于从根本上解决问题。新疆已连续近3年未发生暴力恐怖案（事）件，这也说明在新疆设立教培中心是行之有效的做法，值得借鉴和推广。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，在新疆开展教培工作表达了中国政府试图从根源上杜绝恐怖主义的决心。这一举措有助于维护新疆稳定，也为其他国家打击恐怖主义贡献了“中国良方”。

斯里兰卡探路者基金会执行主任莱克斯曼·西里瓦德纳说，白皮书概述了打击恐怖主义和宗教极端主义的创新方法，提出通过依法设立教培中心和开展教培工作来消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，这对于斯里兰卡和其他许多国家都具有重要意义，并为它们指明了未来努力的方向。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，一些国家在极端事件发生后再采取措施，这一方法被证明是治标不治本的。中国政府在新疆依法设立职业技能教育培训中心，是在反恐工作中主动出击，对消除恐怖主义和宗教极端主义有积极的预防作用。

卢旺达大学政治学高级讲师伊斯梅尔·布坎南认为，中国政府用教育应对暴力极端主义和恐怖主义是一项很好且负责任的举措，这有助于消除暴力极端主义滋生的土壤，并促进法治以及对人权和宗教信仰的尊重。

肯尼亚国际问题专家爱德赫雷·卡文斯高度评价在新疆开展的职业技能教育培训工作，认为这是去极端化的有益尝试，并取得了显著成果。卡文斯说，对年轻人进行职业技能教育培训，赋予他们技能、知识和正确的价值观，使其积极融入社会发展中，是应对恐怖主义和极端思想的可持续方法，对非洲国家很有启发价值。

卡塔尔多哈国际宗教对话中心研究员纳比勒·沙拉比认为，中国重视在新疆开展教培工作和法律教育，这有助于提升新疆各族人民的整体文化素质，促进当地经济发展。同时这种做法也能够防止产生激进行为，维护新疆稳定，从源头上消除恐怖主义，为全球反恐和去极端化做出了贡献。

巴基斯坦人力资本管理研究院院长纳伊姆·布哈里说，中国政府通过在新疆开展教育培训并积极促进就业，把遭受宗教极端主义和恐怖主义思想侵袭的人拉回正常的生活轨道，是一个非常好的方法。这一实践合乎逻辑，也是必要的。

乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授库兹耶夫说，新疆依法设立教培中心，目的是防微杜渐、治病救人，最大限度保护公民免受宗教极端思想侵害。新疆已连续近3年未发生暴力恐怖案（事）件，这充分说明中国政府对恐怖主义采取的预防性措施取得了成效。

（参与记者：陈斌杰、吕天然、栾海、杨臻、郑世波、汪瑾、高路、刘天、唐璐、杨元勇、蔡国栋）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 07 版）

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