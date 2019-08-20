敦促美方立即取消对台军售计划

新华社北京8月19日电 （记者吴嘉林）针对美方声称美行政当局已批准向台湾出售价值80亿美元的一批F—16V战机一事，外交部发言人耿爽19日在例行记者会上答问时表示，中方敦促美方立即取消该项军售计划，停止售台武器和美台军事联系，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。

耿爽表示，中方近来多次就美拟售台F—16V战机向美方提出严正交涉。美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八一七”公报的规定，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，中方对此表示坚决反对。

“必须指出，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。”他说。

他表示，中方敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，立即取消该项军售计划，停止售台武器和美台军事联系，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。中方将根据形势的发展，采取必要的措施维护自身利益。

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 04 版）

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