王毅分别同乌兹别克斯坦外长、离任法国驻华大使会谈会见

新华社北京8月19日电 （记者温馨、马卓言）国务委员兼外长王毅19日在北京分别同乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、即将离任的法国驻华大使黎想举行会谈、会见。
在同卡米洛夫会谈时，王毅表示，在习近平主席和米尔济约耶夫总统的战略引领和亲自推动下，中乌全面战略伙伴关系保持快速发展势头。两国政治互信日益巩固，共建“一带一路”成果丰硕，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，有效维护了两国共同利益。中方愿同乌方共同努力，深化全方位合作，不断充实中乌全面战略伙伴关系内涵。
卡米洛夫表示，乌方坚定恪守一个中国政策，在涉及中方核心利益问题上坚定同中方站在一起。乌方支持中国新疆维吾尔自治区采取的一系列去极端化举措。任何国家都无权干涉中国内政。
在会见黎想时，王毅表示，当前单边主义不断抬头，中法都是具有独立自主外交传统的大国和联合国安理会常任理事国，双方要不断加强协作，为维护世界和平、稳定与发展作出积极贡献。
黎想表示，法方愿同中方一道，落实好两国领导人共识，推动两国关系取得新发展。
《 人民日报 》（ 2019年08月20日 03 版）
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