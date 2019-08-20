《遇见大运河》亮相莫斯科

日前，中国文化遗产传播剧《遇见大运河》在俄罗斯首都莫斯科克里姆林宫国家大剧院上演。莫斯科河河畔，来自杭州歌剧舞剧院的演员们倾情演绎中国大运河的故事。千年运河的兴衰荣枯、保护运河的赤诚之心，引起现场观众的强烈共鸣。

莫斯科已入初秋，细雨微风，凉意渐浓。观众们早早就排起了长队，等待入场。演出开始后，可容纳6000多人的大剧院座无虚席。

《遇见大运河》讲述了大运河从开凿建设到兴旺昌盛，又从逐渐被遗忘到再次被关注的历程。为助力大运河申遗，《遇见大运河》2014年5月在杭州首次公演。2014年6月，在多哈举行的第三十八届世界遗产大会上，中国大运河成功入选世界文化遗产名录。《遇见大运河》于2017年正式开启“世界运河遇见之旅”国际巡演，剧组已跨越四大洲，莫斯科的演出是巡演的第158场。

《遇见大运河》将传统与现代风格相结合，在舞蹈表演的基础上，加入戏剧艺术和行为艺术的表现方式。全剧贯穿两条主线，一条以开凿、繁荣、遗忘、又见运河为脉络，展示运河两岸兴衰；另一条主线则以男女主角的相知、相爱来表现人与自然、社会发展与文化遗产保护之间的关系。

演出结束后，现场观众的掌声经久不息。观众阿纳斯塔西亚告诉本报记者，自己一看到《遇见大运河》的海报就买了票。“演出很精彩，不仅有美丽的舞蹈、华丽的服饰，更有深刻的思想内涵。我从小就生活在莫斯科河河畔，所以对剧中的很多情节都感同身受，保护河流是全世界共同的话题，非常有价值。”

观众帕维尔说，大运河所带来的繁华景象让他印象深刻，“以舞蹈的形式展现中国大运河历史盛况很唯美”。

这次演出不仅仅在剧院的舞台上，还走上了莫斯科的街头。在莫斯科红场，演员们身着演出服装进行了一场快闪表演；在国家历史博物馆旁，演员们的舞蹈表演引来众多当地居民和游客驻足欣赏。

谈起本次演出的初衷，杭州歌剧舞剧院院长、《遇见大运河》导演崔巍对本报记者表示：“俄罗斯有莫斯科运河，我们的演出对俄罗斯观众而言有启发、有共鸣。今年是中俄两国建交70周年，赋予了这次演出新的内涵：源源不断的河水象征着两国的友谊。我们希望通过深入交流进一步拉近彼此的距离。”

（本报莫斯科8月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 03 版）

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