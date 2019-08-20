“中国经济影响力正变得越来越大”（外媒看中国）

今年上半年，中国经济大盘“稳”、结构调整“进”、新旧动能转换“亮”、消费升级空间“扩”，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，经济增速在世界主要经济体中继续处于领跑地位。许多外国媒体认为，中国经济表现出强大韧性，稳中有进态势给世界注入发展活力。

面对外部不确定性时更具韧性

7月中旬，上半年中国经济数据出炉——国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，城镇新增就业737万人，日均新设企业1.94万户，消费对经济增长的贡献率为60.1%，第三产业增长对GDP增长的贡献率达到60.3%。从国际比较看，中国经济的年增长量，相当于一个中等规模发达国家的经济总量。

美国《福布斯》杂志指出，最新季度数据显示，中国国内消费增长，工业生产平稳，家庭收入持续增加，零售业同样较为强劲。中国正借助不断壮大的中等收入群体和尖端数字技术，快速实现创新转型。

英国路透社报道称，各项数据释放出中国经济总体运行平稳的信号，随着前期政策逐步落地，中国经济将在下半年进一步企稳。

俄罗斯卫星通讯社在报道中说，中国经济形势在上半年总体稳定，符合预期，全年经济增长可能在6.2%—6.3%之间。

德国之声网站日前发表德国中国问题专家弗兰克·泽林的评论文章称，中国经济增速保持在6%至6.5%这一目标区间内。中国有长远规划，中国经济发展已减少对投资、出口的依赖，更注重内需市场，这种转变将使中国经济面对外部不确定性时更具韧性。

西班牙《国家报》发表文章称，中国政府积极推动经济增长，包括推出新的基础设施投资计划，尤其是深入推进旨在加强互联互通的“一带一路”建设，实施减税降费等举措，抵消了不利外部环境所带来的冲击，这些举措的积极效应将在未来进一步显现。

《印度时报》也指出，中国政府今年实施更大规模减税降费，更好地为企业和个人减负，促进经济转型升级，一些新兴行业、消费领域亮点纷呈，都离不开减税降费的积极影响。

中国经济仍有很大发展空间

西班牙中国政策观察网刊文称，一些经济数据显示出中国经济结构调整正在稳步推进。尽管未来仍存在很多挑战，中国经济实现全年增长目标仍有很大潜力。面对严峻的外部环境，中国经济运行在预期区间内，这证明了中国经济具有较强的韧性。

德国之声的文章认为，“在国际对比中可以发现，中国经济影响力正变得越来越大。”麦肯锡全球研究所的一项最新研究表明，在中国对海外重要销售市场的依赖程度越来越低的同时，世界对中国的依赖程度越来越高。例如，2017年中国只有9%的工业品用于出口，而在10年前，这个数字高达17%。中国的出口比重远低于德国的34%、韩国的28%或是日本的14%。鉴于中国有巨大的国内市场，这种状况并不让人感到惊讶，中国经济仍有很大发展空间。

西班牙埃菲社在报道中说，发布2019年版外资准入负面清单、自贸试验区外资准入负面清单，制定《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》，新设6个自由贸易试验区，明年1月1日实施新的外商投资法律制度……中国开放领域越来越多，中国投资环境不断改善。“中国经济增长企稳，中国开放的步伐越来越大，将给世界其他国家发展带来更多机遇。”

经济增长不再依赖出口拉动

国际货币基金组织（IMF）近日发布的《对外部门报告》显示，近10年来，中国经常账户顺差占GDP的比重已大幅下降，表明中国经济增长不再依赖出口拉动，而转向内需驱动。报告同时指出，中国经常账户顺差减少反映了“结构性因素以及扩张性信贷和财政政策的共同作用，以及过去10年中汇率灵活性增强和相关的实际升值”。

英国《金融时报》刊文称，近年来，内需对中国经济增长的拉动作用越来越明显。该报引用IMF的报告称，经常账户逆差和债务国头寸主要集中于发行储备货币的发达经济体。

英国《泰晤士报》在报道中说，IMF的报告指出“中国外部头寸与中期基本面和可取政策对应的水平基本相符”，而美国面临的经常账户赤字问题，则是美国国内储蓄投资不平衡的必然结果，是美国自身经济的结构性问题。

法国经济报刊《回声报》发表社论指出，根据IMF的数据，近10年来，中国经常账户顺差占GDP的比重已从2007年的约10%大幅降至2018年的0.4%，经济再平衡取得显著进展，这对全球贸易增长产生显著影响。社论认为，这种再平衡源自中国经济内部发生的变化：中国制造业技术升级、人民币实际有效汇率升值等。

《回声报》另一篇题为《中国经济引人注目》的报道同样认为，“中国经常账户顺差减少促进了全球经济稳定”。报道称，多项数据既反映出中国贸易顺差减少，也反映出中国家庭收入增长带来的服务进口额的强势增长。经常账户收支的演变，反映出中国经济的重心从出口加工业向国内消费和服务业转变，中国经济增长不再依赖出口拉动，而转向内需驱动。

（本报北京、柏林、马德里、伦敦、巴黎8月19日电 记者李锋、花放、姜波、强薇、葛文博）

《 人民日报 》（ 2019年08月20日 03 版）

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