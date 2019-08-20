美国对华加税，全球跟着遭殃（环球热点）

据美媒报道，美国贸易代表办公室近日宣布，美国针对部分中国商品的加税措施将从原定的9月1日推迟至12月15日，并计划在“基于健康、安全、国家安全和其他因素”的关税清单上删除一些商品。不过，除此之外，其余原本在“3000亿美元产品清单”里的中国商品，美国仍将在9月1日开始加征10%的关税。

国际社会的担忧情绪仍在弥漫。G20大阪峰会期间，美方有关“将不再对中国出口产品加征新关税”的表态言犹在耳。而今，出尔反尔的举动让中美经贸摩擦的前景蒙上阴影，也让其他国家乃至复苏中的全球经济面临更多不确定因素。

连锁反应遍及全球

全球前两大经济体发生经贸摩擦，其影响从来不只局限于两国本身。8月1日，美国总统特朗普突然在社交媒体上表示，美国将从9月1日起对价值3000亿美元的中国进口商品加征10%关税。

消息一出，美股高台跳水，全球股市普遍下跌。美国有线电视新闻网报道称，世界各地的投资者都被吓坏了。

彭博社8月6日报道称，彭博社亿万富翁指数名单上，有21人损失了10亿美元以上，因为投资者对美中关系紧张加剧作出了反应。报道指出，对世界上最富有的人来说，这一损失是一种突然的逆转，在此之前，他们一直都在经历着稳步的增长。

“中美贸易战，欧盟遭殃！”世界经济研究所8月11日公布的最新报告称，欧盟将因国际供应链遭受冲击，蒙受超过10亿美元的额外关税。世界经济研究所专家葛尔格表示，第三国不能把贸易战视为“鹬蚌相争，渔翁得利”。由于国际供应链中强烈的相互依存关系，第三国也间接参与其中，必须支付大量额外费用。出口导向型的德国经济首当其冲。

日本《日经亚洲评论》日前也刊文称，日本和韩国作为亚洲第二大和第四大经济体，正在承受中美经贸摩擦带来的严重附带伤害。而这种连锁冲击效应才刚开始，且不局限于东北亚，还将遍及整个亚太地区。

在国际社会普遍期待中美以建设性互动取得经贸磋商进展的背景下，美国政府突然违背共识的举动让各国震惊，也引发“谁将是下一个目标”的担忧。

德国《商报》官网刊文称，美国政府对中国输美商品加征关税的威胁加大了贸易壁垒成为常态化的可能，欧盟质疑美方的表态，担心美方对进口自欧盟的汽车及零部件加征关税，这将给欧元区制造业造成重大负面影响，欧元区经济面临重大风险。

“暴风雨将至。”西班牙《国家报》8月11日称，如今，各大央行面临的躲避经济衰退的压力越来越大，新西兰、印度、泰国、菲律宾等国央行纷纷降息。各种迹象表明，美联储和欧洲央行将在夏季末做同样的动作。

世界经济或陷衰退

7月下旬，国际货币基金组织发布的最新一期《世界经济展望》下调了2019年和2020年的全球经济增长预期。该组织呼吁，各国不应针对双边贸易差额诉诸关税手段，或以关税替代对话，施压他国实施改革。如今，美国计划加征新关税的表态让人们对世界经济增长前景更加悲观。

合众国际社网站报道称，8月初美股全线下跌前，摩根士丹利已向投资者发出警告，认为如果美国政府继续推行新的对华征税计划，不能解决一年多来的贸易争端，那么全球经济很可能陷入衰退。

事实上，早在6月，摩根士丹利首席经济学家阿希亚就在一份报告中指出，如果美国政府对另外价值3000亿美元的自中国进口的商品加征关税，全球经济衰退最早可能在9个月内开始。贸易紧张态势已经导致企业信心和全球增速跌至近年来的低谷。

然而，美国政府选择一意孤行，在全球经济增长道路上设置绊脚石。

美国消费者新闻与商业频道网站引述新加坡华侨银行首席执行官钱乃骥的观点称，美国政府对中国征收的新关税可能会使全球经济“收缩”。“这对亚洲经济不利，对中国不利，对美国也不利——最终，我们无法利用每个经济体所能贡献的效能，在全球实现增长。由此导致的最终结果可能是经济萎缩。”

英国《卫报》网站也引述国际货币基金组织的观点称，中美贸易摩擦正在拖累全球经济发展。由于贸易问题的不确定性，国际贸易增长陷入停滞，企业投资暂停。包括英国、德国和意大利在内的几个国家，工厂产出都已停止增长，进而对经济增长产生连锁影响。

德国《莱茵普法尔茨报》在评论中直言，全球经济当前遇到的麻烦已可以被称为“特朗普萧条”。

让国际社会更加忧心的是，麻烦或许还将继续。

摩根大通资产管理全球市场策略师汉娜·安德在接受媒体采访时表示，最近一连串贸易新闻再次证明，贸易问题不会消失，美国政府将毫不犹豫地利用贸易限制作为实现其他政策目标的手段。“投资者可能需要接受这样一个事实，即美国愿意对多方打贸易战”，安德指出，贸易问题产生的不确定性已经阻碍了企业的投资决策，并在日益动荡的金融市场中显现出来。

美国任性失尽人心

就在宣布加征关税之后不久，8月6日，随着人民币汇率“破7”，美国25年来首次宣布将中国列为“汇率操纵国”。美国毫无根据地指责进一步加剧了中美经贸摩擦的紧张态势，遭遇国际社会的一片批评。

俄新社引述中国人民银行的声明称，美方不顾事实，无理地给中国贴上“汇率操纵国”的标签，不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏。

法新社称，美国政府这一举措可能造成更大破坏性。在世界经济进一步减速之际，中美争端打击了企业信心，破坏了两国制造业发展。

荷兰商业银行首席经济学家卡斯滕·布热斯基强调：“美国把中国列为‘汇率操纵国’是对欧元区的严重警告。如果欧洲央行在9月批准新的刺激措施，美国也可能将其列入‘黑名单’，其对欧洲商品新征关税的可能性也进一步提高。”

美国《国家利益》双月刊网站报道认为，特朗普政府将中国划为“汇率操纵国”，这显示美国政府在给世界其他地区制造困境。美国政府把国际贸易看作是美国自行制定规则的赢家通吃的零和游戏，从而削弱了“二战”以来各国一直遵循的国际经济秩序。通过加剧紧张局势和加剧不确定性，美国政府的鲁莽姿态可能产生严重后果。在全球经济放缓之际，这也是一个无人愿意承担的风险。

“过去几十年来，经济全球化的趋势，例如通过跨境供应链构建一体化，被认为是不可改变的趋势。不幸的是，政治领导力的缺失正在使历史倒退。上世纪30年代，我们也犯过类似的错误，选择了保护主义、孤立主义和民族主义，这造成了可怕的后果。”美国哈佛大学肯尼迪政府管理学院经济学教授杰弗里·弗兰克尔曾两度在美国总统经济顾问委员会任职。他认为，本届美国政府的贸易政策，无法从政治经济学角度加以“理解”，因为难以找到真正从中受益的群体。

美国政府的任性举动令其失尽人心。如俄罗斯《欧亚日报》评论所言，国际社会已认识到，与今天的美国打交道时，什么都不能相信——信口开河，出尔反尔，制造混乱，然后试图“浑水摸鱼”。“世界各国已经不止一次确认了这一点。”

(责编：牛镛、贾文婷)