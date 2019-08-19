首届于成龙“廉洁之路”文化旅游论坛举办

8月17日，由人民日报社《民生周刊》杂志社和山西省方山县于成龙廉政文化园共同主办的首届于成龙“廉洁之路”文化旅游论坛在北京举行。与会嘉宾、代表围绕如何建立于成龙廉洁文化学习之路、旅游之路、教育之路的议题展开探讨与交流。

党的十八大以来，中国深入挖掘优秀廉政文化资源和历史资源，以史为鉴，从中汲取和涵养精神力量。因此，深入挖掘清代廉洁官员的代表于成龙的事迹，了解我国古代廉政文化，借鉴我国反腐倡廉历史，以加强全社会廉政建设，就显得非常重要。

于成龙，山西永宁州（今山西省吕梁市方山县）人，清初名臣、循吏。于成龙大器晚成，44岁方才入仕，先后在广西罗城、重庆合州、湖北黄州和武昌等地任职。在其20余年的宦海生涯中，三次被举“卓异”，以卓著的政绩和廉洁刻苦的一生，深得百姓爱戴，被清朝康熙皇帝赞誉为“清官第一”。后人每评清廉之士，于成龙必为其中代表。

中国行为法学会廉政行为研究委员会会长戴俭明在主旨演讲中，回忆了一段往事：“20年前，我在中纪委担任宣教室主任，当时山西太原电视台出品了一部《一代廉吏于成龙》的电视剧，我们在全国推广，收到很好的效果。”戴俭明认为，这也说明，从古至今，一个清正廉明的好干部、好官，终究会得到群众的善待与推崇。

广西壮族自治区罗城仫佬族自治县委常委、纪委书记韦永峰则介绍说，目前罗城建设有于成龙廉政文化展示馆、成龙湖公园，修复了于成龙古道、“于公旧治”石碑等。“于成龙虽然是300多年前的封建官吏，但他的精神至今仍有鲜活的教育意义。学习借鉴他的为官精神，对于激发党员干部的勤政意识和营造风清气正的廉政氛围，具有永恒的历史价值和特殊的现实意义。”

(责编：李圆征(实习生)、常红)