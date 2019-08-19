《带路少年》百集国学微电影将向世界展示新时代中国少年

8月10日，百集国学微电影《带路少年》启动仪式暨优秀演员海选在山东淄博举行。《带路少年》百集国学微电影的海选活动正在全国各地展开。活动主要针对4-12岁,具有一定传统文化艺术功底的少年儿童进行选拔。经筛选，近300名小选手进行了才艺表演和国学功底展示。
8月底，《带路少年》微电影将陆续在山东、北京、河北等地拍摄录制，第一期将作为新中国成立70周年献礼影片与观众见面。
《带路少年》是由制片人廉民功、导演王帅独家冠名，北京泽峰文化传媒有限责任公司重拳打造的一档百集国学微电影。旨在加强青少年对中国文化的了解、感知和学习，提高青少年文化素质修养，激发少年儿童的民族责任感。鼓励少年儿童继承中国文化，传播中国文化，发扬中国文化，真正做到 “四个自信”。同时，该剧还加入“一带一路”元素，通过中国英雄带路少年把中华文化传播到世界的各个角落，向世界展示新时代中国少年的精神风貌。（刘辉）
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