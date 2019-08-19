中国旅行团在老挝发生严重车祸 已经造成约5人遇难

原标题：中国旅行团在老挝发生严重车祸 目前伤亡不详

8月19日21时30分更新：

据央视记者从前方正在参与救援工作的当地旅行社职员了解到的消息，事故已经造成约5人遇难，另外还有约14人失踪，伤者已经被送往医院，救援工作正在进行中。事故发生地点离琅勃拉邦约1个小时车程。

8月19日21时12分发布：

当地时间8月19日下午，一辆载有中国游客的旅游大巴在万象开往琅勃拉邦的路途中发生严重车祸。

据央视记者从中国驻老挝大使馆了解的消息，发生事故的旅行团来自老挝东南旅行社接待的江苏省常州游客，一行共46人。大巴在距离琅勃拉邦40公里处疑似刹车失灵发生车祸，目前具体伤亡情况不详。

使领馆已启动应急机制，拉邦应急组正赶往现场，已派嘎西联络员向当地交警报案并向现场运送水和食品。（央视记者 骆魏）

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