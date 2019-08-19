第十六届“汉语桥—宝石王杯”国际汉语大赛在曼谷举行

人民网8月19日曼谷电（记者 林芮）第十六届“汉语桥—宝石王杯”国际汉语大赛18日在泰国曼谷博仁大学举行，吸引了来自泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家的近300所学校的4千余名选手参加。

此次比赛分笔试、写作和演讲环节，分小学1-3年级、4—6年级、初中、高中、大学5个组别，决胜出各组冠、亚、季军以及优秀奖、鼓励奖共计500人。最终来自曼谷塔佩是林学校的素差（高中组冠军），以及来自清迈大学的汪差娜（大学组冠军）获诗琳通公主奖杯及颂德通猜副僧王奖学金赴华学习。

比赛期间，海上丝路孔子学院还举办了“中国孩子的书香世界”全球巡展·泰国站绘本展活动，以及“我眼中的中国文化”绘画大赛，在现场向参赛选手介绍绘本，组织学生阅读绘本，赠发“书香世界”明信片。选手们可通过阅读进一步了解中国文化。

“汉语桥—宝石王杯”国际汉语大赛已举办16次。此次比赛由泰国博仁大学、海上丝路孔子学院、岱密中学孔子课堂联合承办。 随着中泰两国教育合作逐渐深入，在汉语教育工作者和汉语爱好者的不断努力下，泰国的汉语教育蓬勃发展。 （完）

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