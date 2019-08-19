外交部谈海外中国公民涉港游行:理所应当情理之中

人民网北京8月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：中日韩外长会即将在北京举行。请问此次会议将讨论哪些议题？中方对这次外长会有何期待？

答：第九次中日韩外长会将于8月21日在北京举行。王毅国务委员兼外长将主持会议，韩国外长康京和、日本外相河野太郎将出席会议。三国外长将就中日韩合作、筹备第八次中日韩领导人会议及共同关心的国际地区问题交换意见。会议期间三方还将举行双边会见。

此次会议恰逢三国合作20周年，具有重要意义。中方期待通过此次会议与韩方、日方广泛深入交换意见，深化各领域务实合作，规划三国合作的未来发展，共同维护地区和平稳定，同时也为第八次中日韩领导人会议做好准备。

问：在加拿大、澳大利亚等地，香港游行示威的支持者与香港警察的支持者发生冲突，请问外交部如何看待留学生等海外中国公民参与支持北京的反抗议活动？

答：我们看到了媒体上的有关报道。我想说的是，第一，包括留学生在内的海外中国公民对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对，完全理所应当，也在情理之中。

第二，我们同时也希望海外中国公民能够理性地表达爱国热情，注意保护自身安全。

第三，中国政府一贯要求海外中国公民遵守当地法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。

问：美国总统特朗普周末表示不愿与华为公司做生意，他还没准备好与中国达成贸易协议。在这种情况下，中方是否认为还有继续磋商的意义？

答：关于华为问题，我们多次说过，中美企业之间的经贸合作是互利共赢的。中美元首大阪会晤时，美方表示将允许美国公司继续向华为供货。美方何时兑现承诺、如何兑现承诺，事关美方自身的信誉和公信力，国际社会也都看在眼里。我们希望美方能够说到做到，停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事，而不是相反。

关于中美经贸磋商，中方的立场是一贯和明确的。我们希望美方能同中方共同努力，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。

大家也都注意到，中美两国的经贸团队也保持着联系。上周二，刘鹤副总理应约与中美经贸高级别磋商美方牵头人通话，你可以查询一下有关消息稿。

问：近日，三支缅北少数民族地方武装对缅军控区多处目标发动袭击，造成人员伤亡。中方对此有何评论？

答：武装袭击行动造成人员伤亡，影响缅北和平稳定，中方对此表示坚决反对。中方高度重视中缅边境和平安宁，坚定支持缅甸和平进程，缅北地区停火和平局面应延续下去。中方已经并将继续为此发挥建设性作用。

问：16日，针对报道称中国“海洋地质八号”科考船及海警船重返越南“专属经济区”，越外交部发言人称，越方已提出严正抗议，要求中方从越海域撤出船队。越方将依据越法律和国际法，继续采取措施行使主权和管辖权。中方对此有何评论？

答：中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中方有关作业船只一直在中国管辖海域作业。其间，作业船只根据海况和实际需要适当调整作业计划。我们希望有关国家切实尊重中方主权权利和管辖权，并与中方一道共同维护有关海域的和谐与安宁。

问：据称，今年5月份在东海某海域，中国的战机把正在附近航行的日本自卫队的护卫舰作为目标，实施了模拟攻击训练。日本方面认为这种行为是非常危险的。请问上述消息是否属实？你对此有何评论？

答：我不了解你提到的情况，建议你向军方询问。

问：据报道，17日，苏丹军事过渡委员会同反对派“自由与变革”力量签署《宪法宣言》，将组建新的过渡最高权力机构“主权委员会”，在未来39个月内领导苏事务。军方和反对派分别将在前21个月和后18个月担任主权委员会主席。反对派日前提名苏经济学家哈姆多克担任过渡政府总理。中方对此有何评论？

答：中方对苏丹有关各方正式签署《宪法宣言》表示欢迎和支持。中国政府非洲事务特别代表许镜湖大使出席了有关签署仪式。中方尊重苏方自主选择国家发展道路的权利，希望苏丹有关各方落实《宪法宣言》有关共识，顺利推动政治过渡进程，早日实现国家和平、稳定与发展。

问：据报道，美方8月18日向媒体表示，美行政当局已批准向台湾出售价值80亿美元的一批F-16V战机。美方将就此正式通知美国国会。中方对此有何评论？

答：我们看到了媒体的有关报道。中方近来多次就美拟售台F-16V战机向美方提出严正交涉。我要再次强调，美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中方对此表示坚决反对。

必须指出，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方维护自身主权和安全的决心坚定不移。中方敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消该项军售计划，停止售台武器和美台军事联系。否则，由此造成的一切后果必须由美方承担。中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。

问：今天，悉尼大学的一个美国研究中心发表报告称，中国在西太平洋地区日益增长的远程导弹能力对美国及其盟友在西太地区的军事基地和设施造成严重威胁。报告称，一旦中美之间有冲突，中国远程导弹的精确打击将在几小时内对美国造成致命性的打击。这一报告还建议美国和及其盟友增强相关的军事准备能力。中方对这一报告有何回应和评论？

答：这是什么时候的消息？

记者：今天。

你提到的具体情况我不掌握，需要再去了解和核实一下。如果你感兴趣的话，可以向军方询问。我能告诉你的是，中国坚定不移走和平发展道路，奉行防御性国防政策。

问：美国总统特朗普日前表示，我想看到香港问题以非常人道的方式得以解决。如果中方使用暴力，那将会影响美中双方的贸易磋商。请问中央政府对当前的香港局势怎么看？如何评价特朗普的言论？

答：发生在香港的游行示威和暴力犯罪活动已经有两个多月了。香港的法治、社会秩序、经济民生、繁荣稳定和国际形象都受到了严重的冲击。事实证明，没有法治和秩序的所谓民主和自由，只会导致无政府主义和社会动乱，最终损害的是广大公众的利益。当前香港最急迫和压倒一切的任务是依法止暴制乱，恢复秩序。中国中央政府将继续坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持依法惩治暴力犯罪分子。

香港事务纯属中国内政。我们注意到，特朗普总统此前曾经表示过，“香港是中国的一部分，他们必须自己解决，不需要建议”。我们希望美方能够说到做到。

至于你刚才问中国中央政府对于当前香港局势的看法，我建议你去仔细阅读一下8月7日国务院港澳办和中央政府驻港联络办在深圳共同举办的香港局势座谈会的有关消息稿。在座谈会上，中国中央政府对香港局势的立场、态度讲得非常清楚。

关于中美经贸磋商，我们的立场是一贯和明确的。我们希望美方能够同中方共同努力，落实两国元首大阪会晤共识，在相互尊重和平等相待的基础上，通过对话磋商来找到彼此都能接受的办法。

问：据报道，18日，阿富汗内政部发言人称，喀布尔一座礼堂17日遭自杀式炸弹袭击，至少63人遇难，182人受伤。IS宣布负责。中方对此有何评论？

答：中方强烈谴责这一恐怖行径，对遇难者表示沉痛哀悼，向受伤人员和遇难者家属致以深切慰问。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚定支持阿政府和人民为打击恐怖主义、维护国家安全稳定所作努力，我们愿同国际社会一道帮助阿富汗早日实现和平。

问：关于中日韩外长会，中方是否计划会议期间提及美方可能将在亚太地区部署中短程导弹问题的议题？

答：关于会议的讨论情况，会后中方会发布消息。

问：还是关于香港的问题。大约两年前，时任外交部发言人曾表示，《中英联合声明》已不再具有任何实际意义，也不会对中央政府管理香港产生法律约束力。请问外交部是否仍持该立场？

答：自6月以来，随着香港局势的发展，我们在这个平台多次阐述中方对《中英联合声明》的立场和态度，今天我可以再简要介绍一下。

《中英联合声明》解决了历史遗留的香港问题，其中没有任何条款赋予任何外部势力在香港回归后干预香港事务的权利。香港事务纯属中国内政。中国政府依照宪法和基本法对香港实行管治。

追问：中方是否会履行在联合声明中的承诺？

我们以前说过，随着香港回归祖国，《声明》中所规定的与英方有关的权利和义务已经全部履行完毕。香港回归后，中方根据《中华人民共和国宪法》和《香港特别行政区基本法》对香港实行管治。

问：美国首席经济顾问库德洛表示，中美仍在继续就经贸磋商进行通话，并称中方磋商团队将于9月赴美，你可否证实？

答：其实我刚才已经回答了有关问题。

关于中美经贸磋商，中方希望美方能够同中方一道努力，相向而行，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决方案。中美两国的经贸团队一直保持着沟通。上周二，双方经贸磋商的牵头人还通了电话，有关情况你可以查询消息稿。至于下一步的具体安排，我建议你向中方主管部门询问。

(责编：崔越、杨牧)