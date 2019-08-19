驻挪威大使易先良在挪威主流媒体发表署名文章谈中挪关系

人民网奥斯陆8月17日电 8月14日，新任中华人民共和国驻挪威大使易先良在挪发行量最大的全国性报纸之一《经济日报》纸质版和网络版发表署名文章，结合到任阐述中挪双方如何增进共识、着眼长远，合力推进中挪关系发展，并就部分媒体涉香港不实报道作出批驳。中文版全文如下：

履新挪威快一个月了，觉得应该向挪威人民报个到。

7月1日凌晨，当中国海南航空公司的HU769航班进入挪威空域，交替映入我眼帘的是北极和煦的朝阳、广袤黛雅的森林以及点缀在幽蓝峡湾间的房舍。自然的挪威给我第一印象是静谧、纯朴、美丽。驱车在机场至奥斯陆的公路，沉睡的乡野不由使人颇感冷寂。这让我想起外交界的一句名言：自然环境与工作环境有时是截然不同的。到任拜会外交部礼宾司代理司长海格先生和外交部秘书长哈特莱姆先生，他们的热忱、友善和坦诚，令我对在挪威履职充满了期待、增添了信心。

由于众所周知的原因，中挪关系经历了长达六年的低谷，对两国和两国人民都是损失，也是教训。时至今日，双边关系正常化已步入第三个年头，呈现出持续向好的态势，两国元首就中挪关系发展达成重要共识。今年是中挪建交65周年，两国关系发展面临重要契机。此时出使挪威，我深感责任重大。

来挪威前读了几本关于挪威的专著，我了解到，中国与挪威虽相隔万里、国情迥异，但两国亦有不少共同点。我们都拥有风光迤逦的国土、漫长的海岸线和辽阔的海域。中挪两国人民都勤劳、善良、质朴，都有顽强不屈地反抗外来侵略的艰辛经历。我们的政党都务实且富有前瞻性，都以让人民过上更美好的生活为己任。我们都有胸怀天下、协和万邦的情怀，都在国际舞台发挥着重要而积极的作用。上世纪90年代初，我访问挪威南森研究所时，人们谈论最多的是挪威正在调解巴以冲突。我出使斯里兰卡时，人们津津乐道于挪威对猛虎组织与斯政府军冲突的调解。今天，挪威正忙于调解委瑞内拉内政纷争。挪威对国际主义与和平使命的担当与中国推崇的“和为贵”、“求同存异”外交理念及其为和平做出的不懈努力与贡献如出一辙。这些说明发展中挪关系的土壤是肥沃的，只要双方精于打理，两国关系的大树就一定能更加枝繁叶茂。

挪威是世界上幸福指数最高的国度之一，社会保障体系完善，阶层和性别间高度平等。挪威在海事海工、能源、极地、应对气候变化、可持续发展等领域国际领先。中国则通过41年的改革开放取得了巨大进步，成为世界经济的引擎，国际专利数量、高科技产业规模居于世界前列，高铁、移动支付、5G通信等创新领域以及扶贫脱贫等社会事务方面正引领世界潮流。未来30年，中国要实现第二个百年目标，更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展是前提，进一步扩大开放与国际合作是基本路径，这些都与挪威的发展理念十分契合。中挪双方可以也应该相互学习所长，实现共同发展。

来挪威前，有朋友提醒我，挪威著名戏剧家易卜生的不朽杰作《玩偶之家》还可以看一遍，娜拉丈夫海尔默式的反复无常和伪善并非完全是19世纪的文艺虚构。我来到挪威后，注意到挪威媒体很关注中国，但不少涉华报道完全不符合事实并充满浓厚的意识形态偏见，甚至恶意中伤；对中国的发展进步却惜墨如金，“选择性失明”。我们欢迎批评和建议，但反对以立场决定逻辑、为结论选择内容的强加于人方式。个别媒体对中国香港、新疆事务的报道，公然美化暴力行动，恶意抹黑中国正当合法的反恐和去极端化举措。戴着有色眼镜和拿着双重标准看中国，不符合挪威民族严谨与朴实的特质，人云亦云，有失挪威民族气节。这也不利于两国民众增进彼此了解，不利于两国巩固信任。

我访问过世界上60多个国家，了解各国的差异及政治、文化和社会的多样性。世界上没有完全相同的政治模式，也没有放之四海而皆准的发展道路。“北欧模式”再好，但并不适合于中国。“中国道路”再成功，他国照搬照抄也未必见效。新中国成立70年来，之所以取得举世瞩目的成就，关键在于中国坚持走符合自身国情的道路，得到了十几亿中国人民的支持。我欢迎挪威朋友们特别是媒体朋友们多到中国走走看看，亲身感受中国的发展和进步，也欢迎你们出于真诚和善意给我们建言献策。

当今世界正在发生深刻复杂变化，国际规则、多边机制和全球化均面临冲击，各种挑战层出不穷。在此背景下，中挪两国该何去何从？我认为，既要“不畏浮云遮望眼”，也要“风物长宜放眼量”。

一要坚定发展两国关系的决心。中挪加强合作符合双方人民的利益。双方应继续巩固政治互信，深化经贸、海洋、气候、极地等领域务实合作，密切民众往来和文化交流，持续推动两国关系健康稳定发展。

二要坚持对世界发展大势的信心。人类早已从闭塞走向开放，各国早已休戚与共、命运相连。保护主义与“唯我优先”逆历史潮流而动，只能走进死胡同。中挪应立足共同关切和利益，着眼长远发展，避免在历史的十字路口走错方向。

三要坚守多边主义与国际体系的初心。我们要不忘二战结束以来崇尚和奉行多边主义的初心，坚定维护以联合国为核心的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，共同构建人类命运共同体，维护世界的持久和平和共同繁荣。

作为中国驻挪威大使，我期待向挪威人民学习，也期待同挪威各界人士通力合作，为促进两国关系发展竭尽所能，不负使命。

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