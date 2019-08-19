新华社伦敦8月18日电 通讯：反暴力、救香港——英国华侨华人集会反对“港独”

新华社记者梁希之 桂涛

当地时间18日中午，英国伦敦特拉法加广场变成了五星红旗的海洋。来自英国各地的上千名华侨华人和留学生当天在伦敦市中心的中国城广场自发集合，沿路一直游行到特拉法加广场，举行“反暴力、救香港”和平集会。

集会开始前伦敦一度阴云密布，暴雨如注，但恶劣的天气丝毫没有阻挡住集会民众的热情。“起来！不愿做奴隶的人们！把我们的血肉，筑成我们新的长城……”在嘹亮的中华人民共和国国歌声中，集会参与者群情激昂，他们沿路挥舞国旗，高喊爱国爱港口号，表达支持香港特区政府依法施政、支持香港警察严正执法、反对暴力的心声。

在游行队伍抵达特拉法加广场后，天气开始转晴，现场大大小小的五星红旗汇成红色海洋，《义勇军进行曲》《我爱你中国》《我的中国心》和《东方之珠》等歌声此起彼伏。集会者中有人手举五星红旗，有人高举“撑警队、反暴力”的标语，还有人拿着贴有香港警察照片和极端示威者纵火照片的牌子……他们高喊“抵制‘港独’”“反对暴力”“支持香港警察”“中国加油”等口号，现场气氛热烈。

本次活动由伦敦华埠商会、香港新界乡议局海外联络处和100多个在英社团主办。他们连夜打印了揭露“港独”分子暴力违法游行宣传材料，发给英国民众和媒体，传递香港极端激进分子暴力乱港的真相。

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，举办集会的目的是批驳“港独”组织的谎言，告诉外界事实真相，同时表达支持香港政府、反对暴力的声音。

香港新界乡议局海外顾问委员会副会长江水生说，香港是中国的领土，回归祖国22年以来，“一国两制”落实良好。他希望香港能尽快惩治暴乱的幕后黑手，止暴制乱，恢复社会秩序。

全英中国学生学者联谊会主席张峰告诉新华社记者，全英学联呼吁广大在英留学人员在保证自身安全的前提下克制、冷静、包容、理性爱国。他说，全英学联坚决支持香港特区政府与警察。

现场参与集会的金斯顿大学学生张彦谦对记者说：“我们想借今天的机会，表达对‘港独’和暴力的不满，我们应该团结起来，共同让祖国繁荣富强。”

记者现场还随机采访了几名英国民众，他们普遍赞成对香港暴力事件说“不”。50多岁的德里克表示，香港是中国的一部分，希望香港民众和平表达自己的诉求，英国政府不应该干涉香港的问题，因为这是中国的内政。

当天的活动集会持续了一个小时左右，虽然参与人数众多，但现场井然有序。

除伦敦外，在曼彻斯特、爱丁堡等英国其他城市，当地华侨华人和中国留学生近日也自发举行集会，声援香港特区政府和香港警察，呼吁止暴制乱，恢复香港社会的和平稳定。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)