新华社华盛顿8月18日电 通讯：逆风前行——美地方政府积极寻求对华合作

新华社记者熊茂伶 高攀 金悦磊

8月中下旬，美国肯塔基州经济发展署将带领美国企业家赴中国进行为期一周的商务拓展之旅。这是在当前中美经贸摩擦不断升级背景下，美国地方政府积极寻求合作机遇、维护双边关系长远发展的一个缩影。

近期，新华社记者在参加美国地方政府官员出席的多场智库研讨会、投资洽谈会和商务推广活动时发现，尽管中美双边经贸关系面临挑战，但美国地方政府仍然重视与中国的长期合作伙伴关系。

与联邦政府相比，州和地方政府更为务实，更加看重美中关系对当地就业与经济发展的带动作用，愿意继续推进美中经济、文化、教育等各领域的合作交流，成为推动美中关系“逆风前行”的积极力量。

日前，在华盛顿知名智库布鲁金斯学会举行的一场题为“从市州视角看美中关系”的研讨会上，多名嘉宾对当前的美中关系表达了担忧，美中关系宏观层面的负面因素对地方合作的影响已经日益显现。

俄勒冈州州长凯特·布朗表示，对于依赖对华贸易的俄勒冈州而言，国家层面的紧张局势对该州对华出口产生了“寒蝉效应”，尤其对该州农业造成严重打击。

洛杉矶市副市长尼娜·哈奇吉安表示，对华贸易占洛杉矶港六成贸易量，受经贸摩擦影响，洛杉矶港对华出口大幅下滑，不确定性也给港口经营带来挑战。她表示，加利福尼亚州的水果、坚果、酒类产品对华出口遭受重创，中国企业投资下滑，洛杉矶旅游业也受到殃及。

密苏里州前州长鲍勃·霍尔登表示，美国中西部农业州在贸易摩擦中损失惨重，尤其今年还遭遇历史性洪灾。他说，如果与中国和其他贸易伙伴的农产品贸易关系破裂，意味着从五大湖到墨西哥湾之间的“美国腹地”区域将失去产业根基。

尽管受到宏观层面美中关系的不利影响，但为了促进当地就业、投资和经济发展，美国地方政府依然希望继续与中国加强合作。同时，他们不希望当下双边关系的挫折影响到长远合作，仍然愿意积极经营长期伙伴关系。

肯塔基州经济发展署临时署长维韦克·萨林日前发表声明说，肯塔基州正在实施一项长期战略，继续与中国企业建立合作关系、寻求投资机遇，发掘中国的“巨大机遇”，这将为肯塔基州民众带来更多就业机会。

从事招商引资工作约30年的路易斯安那州经济发展厅厅长唐纳德·皮尔逊近日告诉新华社记者：“我们希望传递的信息是我们仍然对商业开放。”他表示，关税对路易斯安那州农业和港口经济都造成了负面影响，州政府一直在跟美国商务部及其他政府部门沟通，强调通过对话解决美中经贸摩擦的重要性。

爱达荷州特温福尔斯市市长肖恩·巴里亚加告诉记者，爱达荷州拥有稳定的投资环境，“我们没那么多为难企业的稀奇古怪的想法”。该州农业厅负责市场营销的劳拉·约翰逊表示，虽然联邦政府层面有些负面声音，但地方政府、企业层面的对华交流和友好一直未变，“我们的生产商、加工商和企业仍然对中国非常感兴趣”。

类似的声音在5月底肯塔基州列克星敦市举行的第五届中美省州长论坛上也频频出现。东道主肯塔基州州长马特·贝文告诉记者，他并不认为国家层面的紧张气氛影响了地方层面的合作意愿，近400人出席论坛就表明各省州长和商界人士对于深化双边伙伴关系依然兴趣浓厚。

华盛顿州副州长塞勒斯·哈比卜在论坛上宣传本州时表示，同中国的关系是华盛顿州在经济上获得成功的最重要秘诀，美国哪个州能促进同中国的商业往来并扩大人文交流，这个州就会越来越好。

哈比卜提到的人文交流也是地方合作的焦点。布朗表示，虽然作为州长，最关心的就是就业和经济，但如果她无力改变当前在经济领域所受到的影响，那她将致力于建立合作关系，继续加强文化教育交流，因为这是“长期投资”，很多年轻人会有机会影响他们的同辈，在未来的几年、几十年内这会为俄勒冈民众带来益处。

这种长远的眼光并不鲜见。曾经引入密苏里州第一所孔子学院的霍尔登认为，最糟糕的情况就是关上人文交流的大门，一旦如此，发出的信号就是不愿意和对方合作，这会让双边关系陷入困境。他表示，美中双方应该在地方层面继续加强文化、教育领域的交流，这不仅有助于解决当下双边关系面临的一些问题，还将决定未来经济合作的前景。

上周，中国公司凤凰纸业宣布将在肯塔基州西部的巴拉德县投资2亿美元建立占地10万平方英尺（约合9290平方米）的造纸回收设施，加上此前的1.5亿美元投资，该企业将为当地创造500个就业岗位。

贝文告诉记者，三年前肯塔基州的中国企业只有3家，而现在已经超过10家，总计为当地提供约9000个就业岗位。他说，放眼未来，他看到了双边合作的无限良机。“这才刚刚开始，还有更长的路等着我们。”

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