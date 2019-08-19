首届中俄蒙青年创业大会将在满洲里市举办

新华社呼和浩特8月19日电（记者达日罕）记者从内蒙古自治区满洲里市政府获悉，为进一步加快“中蒙俄经济走廊”建设，推动区域经济一体化，首届中俄蒙青年创业大会将于9月10日至12日在满洲里市举办。
此次大会由中华人民共和国商务部投资促进事务局、内蒙古自治区人民政府、蒙古国东方省政府、俄罗斯后贝加尔边疆区政府、俄罗斯布里亚特共和国政府主办，满洲里市人民政府承办。此次中俄蒙青年创业大会以“创新发展 共赢未来”为主题，以打造中俄蒙区域命运共同体为宗旨，将就加强青年间合作，推进“中蒙俄经济走廊”建设，促进中俄蒙经济一体化进行深入的交流与探讨。
此次大会将汇聚来自中俄蒙的青年企业家，交融思想智慧，强化信息沟通，畅通联络渠道，点燃创业激情，为中俄蒙青年企业家创新创业提供一个良好的开放式研讨交流平台。
大会期间将举办境内外园区投资企业家座谈会、中俄蒙青年创业推介会暨项目签约对接会、中俄蒙青年创业孵化园启动仪式、北方科技博览会等活动，大会还将通过《中俄蒙青年创业大会宣言》。据了解，首届大会在满洲里市举办，之后将由中俄蒙三方轮流举办，根据形势发展需要不断扩大大会内容，利用满洲里、后贝加尔口岸优势，进一步推动和加强中俄蒙泛口岸经济合作。
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