陆军国产新型加改装救护直升机首次走出国门参加卫勤联演

新华社万象8月19日电（章建华 陈晓霞）中国陆军直－8G新型加改装救护直升机18日出现在中国—老挝军队“和平列车—2019”人道主义医学救援联合演训活动现场，这是陆军国产新型加改装救护直升机首次亮相国际卫勤联演。

“指挥组，防疫洗消组一名伤员病情危重，请求直升机后送。”联合演训设定，一名在洪涝灾害中因化学工厂毒剂泄漏导致苯中毒的男性伤员病情危重，需要紧急后送。

一架直－8G新型加改装救护直升机降落在演训场帐篷医院旁，分类后送组马上派出军医、护士和担架员，将洗消后的伤员送上直升机，直升机随即平稳升空，将伤员后送至后方医院救治。

在直升机机舱内，记者看到，机上配备有呼吸机、心电监护仪、除颤仪、输液泵、吸引器等医疗救护系统，设备完善，性能良好；充电、供氧、担架固定等装置一应俱全，并配有专业医护人员，可同时容纳多名伤员，能够运送2名卧姿伤病员并对其进行生命体征监测及急救处置。

据分类后送组军医、陆军军医大学新桥医院呼吸内科主任徐智介绍，直－8G新型加改装救护直升机以国产直－8直升机为平台，加装了模块化的医疗救护系统，是陆军自主研发、完全国产化的新型治、送结合的救护直升机，可在平时和战时条件下实施搜索营救、遇险急救和快速后送。

直升机空运医疗后送是战时伤病员立体后送的关键要素，对提高救治成功率、降低伤死率和致残率，以及维护和提升部队战斗力具有重要作用。随着中国综合国力和国际地位的不断提高，承担国际维和和人道主义救援的任务将持续增多，直升机应急医疗救援将成为不可或缺的组成部分。

据该直升机机长、陆军第75集团军某旅何生金介绍，此次联演充分体现了救护直升机在联合救援任务中的机动性和灵活性。

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