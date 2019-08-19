民调显示近三分之二美国人支持自由贸易

新华社华盛顿8月18日电（记者许缘）美国全国广播公司和《华尔街日报》18日公布的最新民意调查结果显示，近三分之二美国人支持自由贸易，这一比例创历史新高。
民调显示，64%的受访者认为，自由贸易将打开全新市场且对美国有利，美国无法回避经济全球化。仅有27%的受访者认为，自由贸易损害美国制造业和其他关键行业，对美国不利。
与2017年的上一次调查相比，支持自由贸易的美国人比例增加了7个百分点，与2015年调查相比增则大幅增加了13个百分点。同时，本次民调中反对自由贸易的美国人比例则较2017年下降了10个百分点。
本次民调于8月10日至14日进行，调查对象为1000名成年美国人。随着美国政府逐步升级经贸摩擦，美国各界反对加征关税、支持自由贸易的呼声增高。
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