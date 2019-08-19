苹果CEO警告加征关税将损害苹果竞争力

新华社华盛顿8月18日电（记者许缘）美国总统唐纳德·特朗普18日和苹果公司首席执行官蒂姆·库克会晤，库克警告说加征关税将损害苹果竞争力，令其在和三星的竞争中处于不利地位。
特朗普当天对记者表示，库克在和他共进晚餐时，对即将生效的新一轮关税表达了担忧。美国即将从9月1日起分两批对总计约3000亿美元的中国输美商品加征10%关税。
从9月1日起，产自中国的苹果手表、AirPods和其他配件的进口关税将被上调10%；从12月15日起，产自中国的苹果iPhone、iPad和笔记本电脑等关键产品关税也将被上调10%。
不过，这轮加征关税对苹果的主要竞争对手三星影响不大，因为三星除了在中国设有生产工厂外，还在韩国本土和越南等国家和地区设厂。并且，去年美国和韩国签署了新的自由贸易协定。
面对库克的担忧，特朗普说：“我认为他（库克）的观点很有说服力，所以我正在考虑这个问题。”
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