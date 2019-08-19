上海合作组织经济论坛将在中国召开

2019年8月16日上午，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在上合秘书处总部会见北京市社会发展与环境健康研究会（社环会）会长邹明春一行，双方就共同举办“上海合作组织经济论坛”等相关议题展开会谈。

诺罗夫表示：“为贯彻落实上合组织2019年6月吉尔吉斯斯坦比什凯克元首理事会的公报精神，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体和经济共同体，促进上合国家之间经济的开放, 打造上合国家政企交流合作平台，推进各项产业在上合国家落地。上合秘书处与社环会就中国联合召开“上海合作组织经济论坛”的有关事宜展开讨论。

据邹明春介绍，目前论坛的各项工作在紧锣密鼓的进行，举办城市正在选定中。双方还就上海合作组织经济论坛有关工作进行了布署。

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