新华国际时评：低估中国经济“韧实力”注定被打脸

新华社北京8月19日电 题：低估中国经济“韧实力”注定被打脸

新华社记者韩冰

近来，美国一些人大肆诬称，在中美经贸摩擦压力下，“中国经济正在崩溃” 、“外资纷纷撤离中国”。话音未落，事实就给他们来了一记耳光。

中国国家统计局日前发布的最新统计数据显示，中国经济延续总体平稳、稳中有进的态势；对外贸易稳中提质，7月出口增长比上个月加快4.3个百分点。中国商务部发布的数据显示，今年前7个月中国新设立外商投资企业超过2.4万家，德国、韩国、日本等主要投资来源地对华投资增速不减。

事实表明，中国经济虽然承压，却并未改变前行的脚步，美国那些认为对中国产品加征关税是“一件美妙的事情”、甚至幻想借此遏制中国发展的政客们，你们的算盘打错了。

在应对复杂局面时始终表现出强大韧性，这是中国经济的“韧实力”。继去年经济运行保持在合理区间后，今年上半年，中国国内生产总值同比增长6.3%、就业指标完成近七成、夏粮再获丰收，经济韧性可见一斑。此外，中国社会看待中美经贸摩擦的心态越来越稳。中国证监会分析指出，从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。

中国经济“韧实力”不容低估，原因至少有四。其一，中国经济体量巨大，抗打压能力非同一般。在市场规模层面，中国人口是美国的4倍多，中国社会消费品零售总额去年已达38.10万亿元人民币，未来有望超越美国。形象地说，中国经济是一片大海，而非一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。

其二，中国经济内生增长动力走强，对外依赖下降。近年来，中国经济发展内需驱动成为新常态，消费已连续五年成为中国经济增长第一动力。同时，创新驱动日益明显，世界知识产权组织日前发布的最新报告表明，中国的全球创新指数排名连续四年提升，中国创新能力的提高得到国际社会认可。中国基础科研突破、应用创新井喷的图景，令一些美国媒体感慨：“创新的车轮正在向东方倾斜！”

其三，中国的制度优势为经济增长提供保障。中国有中国共产党的领导，它能够总揽全局、协调各方，凝聚中国全社会的力量办大事，为长远目标坚持奋斗。中国政府有办法、有能力对经济进行宏观调控，有效避免经济剧烈波动。如今，中国的制度优势获得国际社会越来越多的认同。法国前总理拉法兰就说：“中国能够为国家的长远发展制定战略，而西方国家常常被眼前的事情所困。”

其四，中国经济已经深度融入全球产业链，经济辗转腾挪的空间是整个世界，而非特定的一洲一国；中国坚持开放合作、互利共赢的做法更在全球范围内赢得认同。《日本经济新闻》日前注意到，中国和欧盟、东盟等地区的贸易额正在稳步增长。美国《大西洋月刊》网站感慨，美国政府“不断地将世界其他地区推开，推向中国一边”。

对美国一些人来说，低估中国经济“韧实力”、耍弄贸易讹诈伎俩，只会让美国经济受到更大冲击，影响美国民众的切身利益。今年以来，美国多所高校及世界银行的研究表明，为加征中国商品关税埋单的是美国企业和消费者。从佐治亚州到艾奥瓦州，美国多个州的农民们因为失去中国市场而焦虑不安；美国商会、全国零售商联合会、消费技术协会等多家行业协会日前纷纷公开反对继续对中国商品加征关税……对于这些声音，美国一些政客难道听不见吗？

美国一些政客们，是时候正视中国经济的“韧实力”了。抛弃以强凌弱的幻想，认认真真思考如何以相互尊重、平等合作的姿态与中国共同前行，才是唯一可行的道路。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)