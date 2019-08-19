德国内政部长：将撤销“返乡休假”叙利亚难民避难资格

德国内政部长泽霍费尔18日表示，对于在德国的叙利亚难民中那些因休假等私人原因频繁返回叙利亚的人士，不能认为其在祖国有遭受迫害的危险。泽霍费尔表示，对于这类人“必须撤销其难民身份”。

泽霍费尔当天在接受德国《星期日图片报》的采访中作出上述表示。

自2015年夏爆发欧洲难民危机以来，逾百万新难民进入德国境内。根据德国联邦移民与难民局(BAMF)数据，叙利亚是德国近年来新增难民群体的第一大来源国。德媒指出，过去数年间进入德国寻求庇护的叙利亚人总数高达近78万。

对于叙利亚难民来往于德国和叙利亚之间的问题，泽霍费尔在上述采访中强调，一旦联邦移民与难民局得知某一难民前往其来源国旅行的信息，将会立即启动一项审查，判断是否应当撤销其在德国的难民身份。

据悉，联邦移民与难民局已启动上述工作，对返乡旅行的难民展开调查，以核实其在来源国是否仍面临威胁，进而确认其是否仍需要在德国获得庇护。

《图片报》网站援引德国联邦内政部一名发言人的话表示，今年上半年，当局已通过审核程序撤销了6.2万人的难民身份，其中涉及近4万名叙利亚人。不过，这名发言人亦指出，上述案例中难民身份遭撤销的原因各不相同。

泽霍费尔则表示，德方正在密切关注叙利亚局势发展，“如果条件允许，我们将启动遣返(叙利亚人)回国”。

《南德意志报》则指出，目前尚不清楚泽霍费尔推动的这一审核政策将涉及多少叙利亚难民。(记者 彭大伟)

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