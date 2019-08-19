伊拉克总统强调应通过对话缓和地区紧张局势

新华社巴格达8月18日电（记者白平）伊拉克总统萨利赫18日在巴格达分别会见了美国和伊朗驻伊拉克大使。他强调，必须缓和地区紧张局势，通过对话解决危机。

伊拉克总统办公室当天发表声明说，萨利赫与美国驻伊拉克大使图勒讨论了地区和国际最新政治形势。双方强调必须缓和紧张局势，采取建设性对话并加强安全合作，以结束地区危机，巩固国际和平与安全。

声明说，在萨利赫与伊朗驻伊拉克大使马斯杰迪的会谈中，双方讨论了两国关系以及在各领域开展合作的方式。

当天早些时候，萨利赫在视察伊拉克国防部时指出，不允许伊拉克成为其他国家的竞争之地。

据伊拉克通讯社报道，伊拉克总理顾问哈宁16日表示，伊拉克在伊朗油轮被扣事件中扮演了关键角色，是国际关系中积极可靠的平衡因素。此前伊拉克领导人多次表态，针对美国和伊朗的持续紧张关系，伊拉克可在两国间发挥调解作用。

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