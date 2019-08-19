《好小子们》登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶8月18日电（记者高山）多部新片本周抢滩北美影院，占据周末票房榜前十名中的四个名额。环球影业发行的喜剧电影《好小子们》出人意料地以3天入账2100万美元的成绩登顶北美周末票房榜。

《好小子们》讲述了三名青春期少年的“叛逆冒险之旅”。

另外一部环球影业发行的影片《速度与激情：特别行动》在连续领跑北美周末票房榜两个周末后，本周在同门之争中落败，退居第二，周末3天入账1414万美元。

迪士尼的“真兽版”《狮子王》本周末3天入账1190万美元，排名第三。这部改编自迪士尼1994年经典动画片的电影自7月19日上映以来，北美票房总收入已超4.96亿美元，全球票房总收入高达14.35亿美元。

索尼影业发行的动画片《愤怒的小鸟2》入账1050万美元排名本周第四。

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