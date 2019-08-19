《好小子们》登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶8月18日电（记者高山）多部新片本周抢滩北美影院，占据周末票房榜前十名中的四个名额。环球影业发行的喜剧电影《好小子们》出人意料地以3天入账2100万美元的成绩登顶北美周末票房榜。
《好小子们》讲述了三名青春期少年的“叛逆冒险之旅”。
另外一部环球影业发行的影片《速度与激情：特别行动》在连续领跑北美周末票房榜两个周末后，本周在同门之争中落败，退居第二，周末3天入账1414万美元。
迪士尼的“真兽版”《狮子王》本周末3天入账1190万美元，排名第三。这部改编自迪士尼1994年经典动画片的电影自7月19日上映以来，北美票房总收入已超4.96亿美元，全球票房总收入高达14.35亿美元。
索尼影业发行的动画片《愤怒的小鸟2》入账1050万美元排名本周第四。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】