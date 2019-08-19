"盗窃知识产权"无中生有!联邦快递运枪实实在在知法犯法!

美国方面宣布将对3000亿美元中国输美商品加征10%关税之后，美国一些人老调重弹，再次翻出“盗窃知识产权”的陈词滥调，为倒行逆施行径背书。

人民日报钟声系列评论对此进行了连续批驳，18日发文的题目是《“盗窃知识产权”系无中生有——美国一些人的不实之词荒谬在哪里》。

文章说，作为发展中国家，中国知识产权保护进步之快、力度之大，受到国际社会高度评价。

中国科技创新取得巨大进步，是中国科研人员数十年来潜心研究、奋力攻关取得的。曾经，中国在极端困难的情况下独立自主研制出“两弹一星”、首次人工合成结晶牛胰岛素、提炼出青蒿素等。如今，中国科技投入规模位居世界第二，拥有大批专业科研人员，科技创新正实现从量的积累到质的突破。2018年，中国研究与试验发展经费支出近2万亿元人民币，占国内生产总值的2.18%。仅华为一家企业的研发投入就达150亿美元至200亿美元。2017年，中国各类知识产权申请量均列世界第一，这是中国科研投入成效的最好证明。

但是在目空一切的美国一些人看来，似乎唯有“盗窃”美国知识产权，中国才有机会在科技创新领域取得这么大成就。殊不知，中国拥有越来越多美国所不具备的科技创新成果，一次次把他们的谣言击得粉碎。

文章最后说，中国既有创造知识产权的能力，又有保护知识产权的决心和行动。这一点，越来越多的跨国企业把地区总部、研发中心建在中国，就是最有说服力的铁证。

如果说鼓噪所谓中国“盗窃知识产权”，是美国一些人的无中生有，是对中国知识产权保护选择性失明和对中国自主创新能力的诋毁性无视；那么美国一些企业的顶风作案则是被抓了“实锤”的，说的就是联邦快递，这家企业知法犯法公然挑战中国的法律底线，对于这样的行径，用中国网友的话说就是“自作孽不可活”。

就在18日，福建省福州市公安局晋安分局通报，该局近期接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支。目前，福州警方已将枪支暂扣，并开展立案调查。

联邦快递在中国有关部门对其立案调查期间顶风作案，非法承运枪支入境，这再次证明：联邦快递作为美国快递业巨头，其所作所为严重损害用户合法权益，严重危害中国公共安全，触犯中国的法律，是知法犯法。中方及时公布阶段性调查进展，不仅回应了公众关切，更彰显依法保护用户权益和维护公共安全的决心。

18日晚的新闻联播在播报总台国际锐评《联邦快递以身试法必受严惩》时明确指出：中国是法治国家，任何在华企业和个人都没有法外之权。联邦快递必须配合相关调查，深刻反省，给公众一个交待。目前，中国已建立“不可靠实体清单”制度，将依据有关法律法规，对列入清单的实体采取任何必要的法律和行政措施。外资企业想要在中国市场抓住机遇，就必须遵纪守法、合规经营。任何藐视和挑战中国法律法规权威的行为，必将付出代价。（来源：澎湃新闻；记者 方晓）

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