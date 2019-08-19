索马里政府军打死2名“青年党”武装分子

新华社内罗毕8月18日电（记者杨臻）摩加迪沙消息：索马里军方18日说，政府军当天在南部与索马里“青年党”武装展开交火，打死2名武装分子，打伤4人。
索马里政府军指挥官亚丁·艾哈迈德·阿里告诉媒体，“青年党”武装当天企图攻击索政府军在下谢贝利州的一处军事基地。政府军得到线报，在“青年党”武装分子靠近军事基地时主动出击与其交火，并对逃窜的武装分子展开了追击。
当地居民告诉记者，看到了政府军汽车经过他们村庄，数分钟后就听到激烈的交火声。
几天前，“青年党”武装对下谢贝利州奥代格莱镇一处政府军军事基地发动汽车炸弹袭击并企图攻占基地，但被政府军挫败。
索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】