索马里政府军打死2名“青年党”武装分子

新华社内罗毕8月18日电（记者杨臻）摩加迪沙消息：索马里军方18日说，政府军当天在南部与索马里“青年党”武装展开交火，打死2名武装分子，打伤4人。

索马里政府军指挥官亚丁·艾哈迈德·阿里告诉媒体，“青年党”武装当天企图攻击索政府军在下谢贝利州的一处军事基地。政府军得到线报，在“青年党”武装分子靠近军事基地时主动出击与其交火，并对逃窜的武装分子展开了追击。

当地居民告诉记者，看到了政府军汽车经过他们村庄，数分钟后就听到激烈的交火声。

几天前，“青年党”武装对下谢贝利州奥代格莱镇一处政府军军事基地发动汽车炸弹袭击并企图攻占基地，但被政府军挫败。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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