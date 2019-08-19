“国际军事比赛-2019”闭幕式在莫斯科举行

新华社莫斯科8月18日电（记者李奥）“国际军事比赛-2019”闭幕式17日晚在俄罗斯首都莫斯科郊外爱国者公园举行。俄国防部长绍伊古出席闭幕式并讲话。中国西部战区陆军司令员何卫东中将、陆军出国参赛指挥组组长钱泽宏少将及指挥组成员、中国驻俄罗斯大使馆国防武官隗延伟少将以及各参赛国代表出席闭幕式。

本次比赛于8月3日至17日在10个国家举行。来自俄罗斯、中国、阿塞拜疆、白俄罗斯等30多个国家和地区的200多支代表队，参加32个比赛项目，参赛人数逾5000人。

绍伊古在致辞中对参赛各方表示感谢。他说，国际军事比赛已经成为重要比赛，其参与方数量越多，和平将会越巩固。俄方相信，明年的国际军事比赛将有更多参与方，各国军方间的友谊将通过这一比赛变得更加紧密。

闭幕式在国际军事比赛会歌《光荣梦想》中拉开帷幕。民族歌舞表演与颁奖仪式穿插进行，来自30多个参赛国家的艺术家们为观众献上了各具民族色彩的文化盛宴。中国陆军宣传文化中心带来的中国传统京剧《穆桂英挂帅》、经典民歌《茉莉花》和歌曲《我和我的祖国》受到各国观众的热烈欢迎。

国际军事比赛是俄罗斯国防部发起的一项国际性军事赛事。今年，中国共参加15项比赛。其中，中国陆军国内办赛参赛“苏沃洛夫突击”“晴空”“军械能手”和“安全环境”4项；海陆空三军出国参赛“海上登陆”“深海”“坦克两项”“汽车能手”“军事拉力”“空降排”和“航空飞镖”等11项。

与去年相比，今年我国办赛数量没有变化，出国参赛数量有所减少，主要参加主战兵种和新质作战力量的比赛项目，同时让更多的部队出国参加比赛、在国际赛场上接受锻炼。

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