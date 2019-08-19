新西兰华人举办音乐会庆祝新中国华诞

新华社新西兰奥克兰8月18日电（记者卢怀谦 陈正安）庆祝新中国成立70周年音乐会18日晚在新西兰最大城市奥克兰市市政厅音乐厅举行，1300余名华侨华人和当地各界人士到场观看。

一曲《我爱我的祖国》拉开了演出序幕。两个小时里，四川音乐学院教授合唱团、奥克兰华人爱乐合唱团、奥克兰青年交响乐团为观众奉献了合唱、长笛演奏、小提琴协奏等节目。舞台上下热情互动，精彩的演出博得现场观众的热烈掌声。

中国驻奥克兰总领事阮平说，2019年是“中新旅游年”，相信这场东西方文化融合的演出将加深两国人民的友谊，为促进两国民心相通做出贡献。

奥克兰市市长菲尔·戈夫说，中国是新西兰最重要的贸易伙伴，也是新西兰最主要的留学生来源国。希望音乐会给在新西兰的华侨华人营造家的温暖，也希望奥克兰人能够体验到丰富多元的文化互通。

观众吴凌抒对新华社记者说：“这次演出让我感受到祖国并不遥远，我为我是炎黄子孙而骄傲，为祖国繁荣富强而自豪。”

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