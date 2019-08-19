以色列举办国际沙雕节　聚焦童话主题

新华社耶路撒冷8月18日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列阿什凯隆国际沙雕节18日在地中海沿岸城市阿什凯隆开幕。15个童话主题的大型沙雕作品集中亮相，赢得观众称赞。

作为阿什凯隆国际艺术节的一部分，阿什凯隆国际沙雕节当地时间18日上午在位于该市西部的一处海滩开幕。来自荷兰、西班牙、俄罗斯、美国、捷克等国的10位沙雕艺术家打造出一个精彩的沙雕世界，观众可免费入场参观。

童话元素是此次沙雕节的一大亮点。在沙雕节现场，15个以知名童话为主题创造的沙雕作品格外醒目。在地中海似火骄阳和蔚蓝天空的映衬下，美女与野兽、美人鱼、丑小鸭、白雪公主和七个小矮人、灰姑娘、小红帽等栩栩如生的沙雕作品矗立在沙滩上，行走其中，人们仿佛置身童话世界。

“这是阿什凯隆第一次举办类似的国际艺术节，我相信这将开启一个持续多年的传统。”阿什凯隆市市长托梅尔·格拉姆在市政府官网上表示。

本次沙雕节将持续到23日。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)